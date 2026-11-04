Le Kremlin confirme la tenue de pourparlers trilatéraux sur l'Ukraine les 10 et 11 novembre à Abou Dhabi

La Russie, les États-Unis et l'Ukraine tiendront des pourparlers trilatéraux sur la question ukrainienne à Abou Dhabi, capitale des Émirats arabes unis, les 10 et 11 novembre, a annoncé mardi 3 novembre le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

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Photo : VNA/CVN

La délégation russe sera dirigée par le conseiller présidentiel Vladimir Medinski.

M. Peskov a indiqué que les forces ukrainiennes continuaient de lancer des frappes sur les infrastructures énergétiques russes. En parallèle, la Russie mène des frappes systématiques sur les infrastructures ukrainiennes en vue de réduire les capacités de l'Ukraine à attaquer des cibles russes, a-t-il ajouté.

L'émissaire spécial américain Steve Witkoff a déclaré lundi 2 novembre que Washington jouerait le rôle de médiateur lors des pourparlers techniques entre la Russie et l'Ukraine à Abou Dhabi afin d'aider à mettre fin au conflit qui les oppose.

Au cours d'une réunion avec M. Witkoff à Saint-Pétersbourg le 21 octobre, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie était prête à reprendre les pourparlers trilatéraux à la mi-novembre en vue de discuter d'une architecture de sécurité à la fois pour la Russie et l'Ukraine après le conflit.

Xinhua/VNA/CVN