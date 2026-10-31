Japon - Russie : première rencontre officielle des chefs de la diplomatie depuis plus de cinq ans

Les ministres des Affaires étrangères japonais et russe se sont entretenus vendredi 30 octobre à Atlanta, en marge d’une réunion des chefs de la diplomatie du G20. Il s’agit de leur première rencontre officielle en tête-à-tête depuis plus de cinq ans.

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Le ministre japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, a rencontré son homologue russe, Sergueï Lavrov, vendredi 30 octobre à Atlanta (États-Unis), en marge d’une réunion des chefs de la diplomatie du G20. L’entretien, tenu à la demande de la partie japonaise, a duré environ 30 minutes.

Selon le ministère russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov a affirmé à son interlocuteur que Tokyo devait renoncer à sa politique hostile envers Moscou pour que les deux pays puissent reprendre un véritable dialogue bilatéral.

Dans un communiqué, le ministère japonais indique de son côté que les deux responsables “vont maintenir la communication”, sans autre précision.

Il s’agit de leur première rencontre officielle en tête-à-tête depuis septembre 2021, et de la première depuis le début du conflit russo-ukrainien en février 2022. Toshimitsu Motegi et Sergueï Lavrov s’étaient alors vus à New York, en marge de la 76ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies. Les deux ministres avaient brièvement échangé en juillet aux Philippines, mais sans qu’il s’agisse d’une réunion formelle.

AFP-NHK-Xinhua/VNA/CVN