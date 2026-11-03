L'Allemagne et le Royaume-Uni s'engagent à renforcer leurs liens en matière de défense

Les responsables de la défense allemand et britannique ont réaffirmé lundi 2 novembre l'étroitesse de leurs liens dans le secteur de la sécurité, et se sont engagés à approfondir leur coopération militaire et de défense.

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Lors d'une rencontre à Berlin avec son homologue britannique Wes Streeting, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré que les relations entre les deux pays atteignaient en ce moment un niveau inédit, et a insisté sur l'importance de renforcer leur coopération en matière de défense.

En 2024, les deux pays ont signé l'Accord de Trinity House sur la défense, s'engageant à renforcer leur coopération à long terme dans divers domaines.

Dans ce cadre, les deux pays ne se contentent pas d'élaborer des plans, mais les traduisent en actions concrètes, a précisé M. Pistorius.

Il a notamment évoqué un projet clé : le développement conjoint d'armes de frappe de précision à longue portée, capables d'atteindre des cibles situées à plus de 2.000 kilomètres.

''Ce n'est un secret pour personne : l'OTAN a besoin de capacités lui permettant d'opérer à plus grande distance'', a déclaré M. Pistorius, ajoutant que les consultations avec les industriels progressaient, et que les deux parties restaient ouvertes à l'intégration d'autres partenaires européens.

Il a également mentionné des projets tels que l'acquisition conjointe d'équipements - notamment des missiles, de l'artillerie et des systèmes de franchissement - permettant de renforcer l'interopérabilité entre les deux armées.

Dans une tribune publiée lundi 2 novembre par le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine, M. Streeting a annoncé que les deux nations allaient intégrer l'intelligence artificielle (IA) dans leurs initiatives communes afin de tester, développer et déployer des technologies d'IA au sein de leurs forces armées.

Soulignant l'existence d'une menace sans précédent depuis la fin de la guerre froide, M. Streeting a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Pistorius qu'il était nécessaire d'approfondir la coopération entre leurs industries de défense et de bâtir une alliance plus solide.

Reconnaissant le rôle moteur de l'Allemagne dans la défense européenne, M. Streeting a affirmé que les alliés étaient prêts à défendre le territoire de l'OTAN, et qu'il se réjouissait de la future coopération du Royaume-Uni avec l'Allemagne.

Xinhua/VNA/CVN