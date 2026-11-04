États-Unis : les élections de mi-mandat s'ouvrent sur fond de préoccupations liées à la hausse du coût de la vie

Les bureaux de vote de plusieurs États de l'Est des États-Unis, notamment le Maine, New York et la Virginie, ont été parmi les premiers à ouvrir mardi 3 novembre à 06h00 (11h GMT) pour les élections de mi-mandat.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un contexte d'inflation toujours élevée et de hausse du coût de la vie, le scrutin de cette année s'annonce comme un test majeur pour l'administration Trump à mi-mandat de son second mandat.

Les candidats républicains et les démocrates se disputent la totalité des 435 sièges de la Chambre des représentants et 35 des 100 sièges du Sénat. Les électeurs éliront également les gouverneurs de 36 États, ainsi que les députés des assemblées législatives des Etats et d'autres responsables locaux dans divers États.

Il suffit aux démocrates de remporter trois sièges de plus pour prendre le contrôle de la Chambre des représentants. Les dernières prévisions du "Cook Political Report", une lettre d'information non partisane, indiquent que les démocrates pourraient remporter entre 12 et 25 sièges à la Chambre. De nombreux observateurs s'attendent à ce que celle-ci passe sous contrôle démocrate.

La course au Sénat reste toutefois plus serrée et incertaine, sept États (Maine, Texas, Michigan, Iowa, Ohio, Kansas et Alaska) se montrant comme particulièrement disputés. Les démocrates doivent remporter quatre sièges supplémentaires sans en perdre aucun pour s'assurer une majorité de 51 sièges à la chambre haute du Congrès.

Ces derniers jours, des journalistes de Xinhua se sont rendus notamment dans le Maine, au Texas, en Caroline du Nord et en Géorgie, où ils ont constaté que l'inflation et la hausse du coût de la vie figuraient parmi les principales préoccupations des électeurs américains cette année.

De nombreux électeurs ont imputé la hausse des prix de l'essence et des denrées alimentaires aux politiques menées par l'administration Trump, exprimant notamment leur frustration face à la guerre menée contre l'Iran et aux droits de douane généralisés. Parmi les autres sujets ayant suscité un vif intérêt figuraient la politique d'immigration, le système de santé et la corruption.

Un sondage publié mi-octobre par l'Associated Press et l'université de Chicago (AP-NORC) a montré que 85% des électeurs citaient l'économie et 84% le coût de la vie parmi les enjeux les plus importants de ces élections. Il a également révélé que 74% des personnes interrogées désapprouvaient la gestion de l'économie par le président Donald Trump, tandis que 79% se disaient insatisfaites de sa gestion du coût de la vie.

Au cours des dernières semaines, plus de 50 millions d'électeurs ont déjà voté dans le cadre du vote anticipé. Selon le New York Times, le taux de participation dans plusieurs États clés où la course au Sénat s'annonce serrée a dépassé les niveaux enregistrés à la même période lors des précédentes élections de mi-mandat. Le quotidien a toutefois souligné que, lors des dernières élections, environ la moitié des suffrages exprimés à l'échelle nationale l'ont été le jour du scrutin.

Les bureaux de vote des États de l'est fermeront généralement à 19h ce mardi 3 novembre, tandis que ceux du centre et de l'Ouest du pays resteront ouverts plus tard. À 21h heure de la côte Est, les bureaux de vote auront fermé dans plus de 80% des États du pays. L'Alaska, à l'extrême Nord-Ouest, sera le dernier État à fermer ses bureaux de vote, à 1h du matin heure de la côte Est, le 4 novembre.

La presse américaine s'attend à ce que la composition de la Chambre des représentants soit connue assez tôt, compte tenu des écarts potentiellement importants dans de nombreuses circonscriptions. En revanche, les résultats au Sénat pourraient prendre beaucoup plus de temps à être confirmés, sept États étant le théâtre de scrutins particulièrement serrés.

La radio publique NPR estime que le dépouillement des votes, qui devrait débuter mardi soir 3 novembre, pourrait prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Xinhua/VNA/CVN