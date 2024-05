Le Kenya et la Somalie s'engagent à renforcer leurs liens commerciaux et d'investissements

Le Kenya et la Somalie sont convenus de renforcer leurs relations commerciales et d'investissement afin de stimuler la croissance économique entre les deux pays voisins, selon un communiqué conjoint publié à l'issue d'une rencontre à Nairobi entre le vice-président kényan, Rigathi Gachagua, et le Premier ministre somalien, Hamza Abdi Barre.

Les deux dirigeants ont discuté de stratégies dans leurs efforts conjoints pour éliminer les cartels et promouvoir des pratiques commerciales transparentes et durables bénéfiques pour les deux pays. Malgré leurs liens historiques et culturels riches, les échanges bilatéraux entre le Kenya et la Somalie sont jusqu'à présents très faibles. Les exportations kényanes vers la Somalie ont atteint un total de 124,5 millions d’USD en 2022, tandis que les importations s'élevaient à 582.000 USD, a indiqué M. Gachagua. Il a souligné le potentiel d'augmentation des volumes d'échange qui existent si l'on mobilise les relations kényo-somaliennes pour générer des opportunités pour les citoyens des deux pays. De plus, les deux pays sont convenus de collaborer pour réduire les obstacles à l'investissement, ouvrir de nouveaux marchés d'intérêt commun et faciliter la circulation des personnes et des marchandises. Cette visite de M. Barre fait suite à la troisième session de la Commission mixte de coopération entre les deux pays organisée à Nairobi du 3 au 5 mai.

Xinhua/VNA/CVN