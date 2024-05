L'opération de sécurité israélienne près du point de passage de Rafah prendra fin mardi matin 7 mai

"L'Égypte s'est renseignée sur l'incursion israélienne dans les environs du côté palestinien du point de passage de Rafah, le seul lien entre l'Égypte et la bande de Gaza, et Israël a répondu que l'opération prendrait fin mardi matin 7 mai", a déclaré cette source sous couvert d'anonymat, car elle n'est pas autorisée à parler aux médias. Elle a ajouté qu'Israël ne s'introduirait pas dans le point de passage et n'en prendrait pas le contrôle. La chaîne de télévision Al-Aqsa TV du Hamas a indiqué que des chars israéliens se tenaient à proximité du point de passage dans le sud de la bande de Gaza. "Trois chars israéliens sont positionnés à 200 m du point de passage et en ont bombardé le mur. Pendant ce temps, des bruits de tirs et de bombardements ont été entendus à proximité", a ajouté la chaîne de télévision. L'Égypte accueillera mardi 7 mai un nouveau cycle de négociations avec le Hamas et Israël sur la mise en œuvre d'un accord de cessez-le-feu en trois étapes basé sur une proposition égyptienne acceptée par le Hamas.

Xinhua/VNA/CVN