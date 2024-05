Le bilan de l'offensive israélienne à Gaza monte à 34.789 morts (autorité sanitaire de Gaza)

Le bilan de l'offensive israélienne en cours dans la bande de Gaza s'est alourdi à 34.789 morts du côté palestinien, a annoncé mardi 7 mai l'autorité sanitaire de Gaza dans un communiqué de presse. L'armée israélienne a tué 54 personnes et en a blessé 96 autres au cours des dernières 24 heures, portant le bilan total à 34.789 morts et 78.204 blessés depuis le début du conflit en octobre de l'année dernière, selon le communiqué. Au moins un Palestinien a été tué et neuf autres blessés par des tirs israéliens au cours d'une opération militaire qui a duré près de 20 heures dans la ville de Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie, ont indiqué le 7 mai des sources médicales palestiniennes. Israël a lancé une offensive à grande échelle contre le Hamas dans la bande de Gaza après l'attaque surprise du mouvement dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023.

Xinhua/VNA/CVN