Salon international de l'impression et de l'emballage à Hô Chi Minh-Ville

Le 22 e Salon international de l'industrie de l'impression et de l'emballage du Vietnam (VietnamPrintPack) a débuté mercredi 18 septembre au Centre des expositions et des conférences de Saïgon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

Organisé conjointement par la Société nationale des foires commerciales et de la publicité du Vietnam (Vinexad) et la Sarl Yorkers Trade & Marketing Service (Taïwan, Chine), ainsi qu'un certain nombre d'unités de promotion commerciale, le salon rassemble 900 stands de plus de 360 entreprises de 17 pays et territoires tels que la Chine, le Danemark, l'Allemagne, l'Inde, l'Indonésie, Israël, le Japon, la Malaisie, les Pays-Bas, les Philippines, la Thaïlande, les États-Unis, entre autres.

Les unités participant à VietnamPrintPack 2024 présentent de la quintessence et des dernières tendances technologiques dans le domaine de l'emballage et de l'impression, contribuant ainsi à promouvoir le développement de cette industrie au marché vietnamien en particulier et dans le monde en général.

Dans le cadre de VietnamPrintPack 2024 jusqu’au 21 septembre, auront lieu des séminaires spécialisés concernant les tendances vertes et intelligentes de l'emballage, industrie de l’impression associées au contexte de production actuel, l’automatisation de la production d'emballages, la réduction des émissions de carbone…

VNA/CVN