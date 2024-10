Hanoï

70 ans de capitale héroïque : digne de ses titres de fierté

Au cours des 70 dernières années, Hanoï a traversé des hauts et des bas. Grâce à l’esprit du jour de la libération de la capitale et à l’amour des Hanoïens, la ville millénaire a connu un essor remarquable, incarnant la vitalité de la nation et honorant fièrement ses titres de "Capitale héroïque", "Ville pour la Paix" et "Ville créative".

Photo : VNA/CVN

Hanoï est également une destination de confiance pour les étrangers, elle est attachée à la coopération et l’intégration internationale. C’est un lieu où les Vietnamiens d'outre-mer peuvent puiser confiance et affection.

Jonathan Wallace Baker, représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam :

Affirmer sa position de "Ville pour la Paix"

Bien que je ne sois à Hanoï que depuis peu, j’ai déjà pu ressentir l’atmosphère de cette "Ville pour la paix". On peut dire que Hanoï est un modèle de paix. L’UNESCO a défini des critères stricts pour attribuer ce titre, et Hanoï l’a reçu en 1999 après les avoir tous remplis. Depuis, la ville et sa population ont connu une forte croissance. Pourtant, en parcourant ses rues, on peut toujours ressentir la beauté ancienne et le sens de la communauté, une caractéristique notable de ses habitants.

Photo : VNA/CVN

Au fil des ans, bien que de nombreux changements aient eu lieu, les valeurs historiques de Hanoï sont restées intactes. Vingt ans après 1999, Hanoï a rejoint le "Réseau des villes créatives de l’UNESCO" en 2019, utilisant ses ressources culturelles et créatives comme levier pour un développement urbain durable. Cela confirme ses réalisations en matière de préservation et renforce son statut de "Ville pour la paix".

Hanoï, en tant que "Ville créative" axée sur le design, s’appuie sur son précédent titre. Pour l’UNESCO, la culture est un pilier essentiel de la créativité. Devenir membre du réseau des villes créatives pousse Hanoï à mettre en place des programmes qui valorisent la culture et les industries créatives. En tant que capitale du patrimoine, avec ses trésors culturels matériels et immatériels, Hanoï bénéficie d’opportunités uniques pour promouvoir ses images à travers tous les domaines de la création.

L’intégration au réseau représente une motivation supplémentaire pour Hanoï, attirant les investissements, stimulant le développement urbain, éducatif et culturel, tout en soutenant une vision de développement durable.

Pham Phu Thinh, Vietnamien d'outre-mer, analyste chez Services Australia :

Faire de Hanoï une ville connectée au monde

Je suis né et j’ai grandi à Hanoï, et je garde toujours l’image d’une ville élégante, pleine d’amour. Avec ses rues bordées d’arbres et ses ruelles étroites, Hanoï reste vibrante et paisible à la fois, imprégnée de son histoire millénaire.

Ces dernières années, Hanoï et le Vietnam ont intensifié la coopération et l’intégration internationales, obtenant des résultats encourageants. La capitale s’impose comme un centre d'intégration internationale, mais il est vrai qu’Hanoï n'a pas encore atteint son plein potentiel. Au premier semestre 2024, le produit intérieur brut régional (PIDR) a augmenté de 6%, ce qui est prometteur. Cependant, l'attraction des investissements directs étrangers (IDE) reste principalement le fait d’anciens partenaires.

Photo : VNA/CVN

Pour assurer une croissance durable, il est essentiel d’attirer de nouveaux investisseurs et d’élargir les marchés d’exportation, tout en équilibrant les secteurs d’activité pour maximiser leurs atouts. Pour qu'Hanoï devienne une véritable ville connectée au monde, la modernisation des infrastructures est primordiale : aéroports, routes, ponts, hôtels et centres de conférences doivent répondre aux normes internationales. La ville a également besoin de projets architecturaux emblématiques, et la planification urbaine doit être optimisée en favorisant la participation des experts locaux et internationaux.

Hanoï doit aussi améliorer ses procédures administratives pour devenir un véritable moteur de soutien aux entreprises et à la population, tout en encourageant la transformation numérique. Offrir des récompenses matérielles et symboliques serait un moyen d’inciter les entreprises et les individus à s’impliquer davantage dans ce processus de transformation numérique.

Phan Dinh Công, Vietnamien d'outre-mer à Prague :

Hanoï est toujours l'endroit où je veux revenir !

À chaque retour au Vietnam, je commence toujours par quelques jours à Hanoï. Ma routine inclut de me promener à moto dans les 36 rues de la vieille ville, tout en dégustant des plats traditionnels comme le pho, les rouleaux de riz Thanh Tri, ou encore le com du village de Vong.

Photo : VNA/CVN

Lors de mon dernier voyage, après plus de sept ans d’absence, j’ai été surpris par le développement rapide des infrastructures, notamment le réseau ferroviaire urbain, qui permet à Hanoï de rattraper progressivement les grandes villes mondiales. Avec plus de 400 km de voies ferrées urbaines d’ici 2035, la capitale résout non seulement ses problèmes de trafic, mais elle se positionne également dans une stratégie d’urbanisme vert.

En suivant l’actualité vietnamienne depuis l’étranger, je suis fier de voir des images de chefs d’État visitant Hanoï, de grands événements internationaux, et les reportages sur la capitale diffusés dans les médias du monde entier. Cela renforce l’attachement que nous, Vietnamiens d’outre-mer, ressentons pour notre Patrie.

Hanh Hiêu Thao/CVN