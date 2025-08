Le Hamas se dit prêt à accéder à la demande du Comité international de la Croix-Rouge

Le Hamas s'est déclaré dimanche 3 août prêt à accéder à la demande du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de fournir de la nourriture et des médicaments aux otages israéliens détenus dans la bande de Gaza.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Abou Obeida, porte-parole des Brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, a déclaré dans un communiqué que cette mesure était toutefois conditionnée "à l'ouverture normale et permanente de couloirs humanitaires pour le transit de la nourriture et des médicaments dans toutes les zones de la bande de Gaza, ainsi qu'à la cessation de toute forme de raids aériens ennemis pendant la livraison des colis aux otages".

Abou Obeida a indiqué que les Brigades "n'affamaient pas intentionnellement les otages", ajoutant que ceux-ci "mangeaient ce que mangent nos combattants et notre peuple, et ne bénéficieraient d'aucun privilège particulier face aux crimes que sont la famine et le siège (israélien)".

Cette annonce survient quelques heures après un appel téléphonique du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou au responsable régional du CICR, Julien Lerisson. M. Netanyahou lui a demandé d'intervenir d'urgence pour garantir l'accès des otages israéliens à la nourriture et aux soins médicaux.

Entre jeudi et samedi, le Hamas et le Jihad islamique palestinien ont diffusé des vidéos montrant trois otages israéliens dans un état de santé visiblement fragile. Ces vidéos ont déclenché des manifestations en Israël, les manifestants exhortant le gouvernement à conclure un accord de cessez-le-feu afin d'obtenir la libération des otages de Gaza.

Xinhua/VNA/CVN