Min Aung Hlaing élu président du Myanmar

Min Aung Hlaing a remporté vendredi 3 avril plus de la moitié des voix au Parlement de l'Union, s'assurant ainsi la victoire à l'élection présidentielle du pays.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le collège électoral présidentiel du Myanmar, composé de tous les représentants du Parlement de l'Union, s'est réuni vendredi 3 avril pour élire le président.

Au cours du scrutin, Min Aung Hlaing, candidat à la présidence désigné par les représentants de la Pyithu Hluttaw (Chambre basse), a recueilli 429 voix. U Nyo Saw, représentant le groupe des représentants militaires des deux chambres, a obtenu 126 voix, tandis que Nan Ni Ni Aye, désignée par les représentants de l'Amyotha Hluttaw (Chambre haute), a recueilli 29 voix.

Conformément au système électoral du pays, le collège électoral présidentiel vote pour élire le président parmi les trois vice-présidents.

Min Aung Hlaing, Nan Ni Ni Aye et U Nyo Saw ont été élus mardi 31 mars vice-présidents du pays. Le Parlement de l'Union a annoncé jeudi 2 avril que les trois candidats avaient satisfait aux critères d'éligibilité requis pour la candidature à la présidence.

Xinhua/VNA/CVN