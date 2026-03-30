Les États-Unis et l'Iran pourraient conclure un accord pour mettre fin au conflit, selon Trump

Le président américain, Donald Trump, estime que les États-Unis et l'Iran pourraient conclure un accord pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

>> Conflit au Moyen-Orient : les derniers développements

>> Conflit au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

>> Le Parlement israélien adopte une hausse massive du budget de la défense

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Un accord pourrait être conclu bientôt", a déclaré le président américain dans une interview accordée au Financial Times.

Selon l’article, "Trump a souligné que les négociations indirectes entre les États-Unis et l'Iran via des +émissaires+ pakistanais progressaient".

Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire contre l'Iran. Les plus grandes villes iraniennes, dont Téhéran, ont été frappées. Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI, unités d'élite des forces armées iraniennes) a annoncé une opération de représailles massive, attaquant Israël. Des installations américaines à Bahreïn, en Jordanie, au Qatar, au Koweït, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite ont également été frappées.

Le 11 mars, le porte-parole de Khatam al-Anbiya, l'état-major central des forces armées iraniennes, avait déclaré que l'Iran ne permettrait le passage par le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% des exportations mondiales de pétrole, d'aucune cargaison pétrolière liée aux États-Unis et à leurs alliés. Le 15 mars, il a assuré que Téhéran recourrait à tous les moyens, y compris le contrôle du mouvement des navires dans le détroit d'Ormuz, pour forcer l'adversaire à capituler.

TASS/VNA/CVN