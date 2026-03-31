Conflit au Moyen-Orient : les derniers développements

Voici les derniers événements en lien avec le conflit au Moyen-Orient, le 31 mars, au 32 e jour après le déclenchement de la tension :

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Photo : AFP/VNA/CVN

Explosions et pannes d'électricité à Téhéran

Les médias iraniens ont fait état d'explosions et de coupures de courant à Téhéran le 31 mars au matin.

L'agence de presse Fars a évoqué "plusieurs explosions" et des coupures de courant "dans certaines parties" de la capitale iranienne. L'agence Tasnim a mentionné des explosions entendues dans l'Est et dans l'Ouest de Téhéran ainsi que des perturbations dans l'approvisionnement en énergie dans l'est, avant d'affirmer qu'une sous-station d'une centrale énergétique avait été frappée.

L'armée israélienne avait peu avant appelé les habitants d'un quartier résidentiel de Téhéran à rester à l'abri en prévision d'une attaque visant "une infrastructure militaire".

Explosions à Jérusalem, Israël dit intercepter des missiles iraniens

Un journaliste de l'AFP a entendu le 31 mars au moins 10 explosions retentir au-dessus de Jérusalem après que l'armée israélienne a indiqué chercher à intercepter des missiles tirés depuis l'Iran.

"L'armée israélienne a identifié des missiles tirés depuis l'Iran en direction du territoire d'Israël. Les systèmes de défense sont en action pour intercepter cette menace", a indiqué l'armée sur Telegram, avant de lever l'alerte quelques minutes plus tard.

La radio-télévision d'État iranienne Irib a annoncé de son côté le tir de missiles en direction d'Israël.

Regain d'optimisme sur les marchés après des informations sur un revirement de Trump

Les Bourses asiatiques limitent leurs pertes et le pétrole décline le 31 mars après des informations de presse selon lesquelles Donald Trump envisagerait de mettre fin à l'intervention militaire en Iran, même sans obtenir la réouverture du détroit d'Ormuz.

Selon le Wall Street Journal, le président américain aurait indiqué à ses conseillers qu'il était prêt à interrompre la campagne militaire que mènent les États-Unis contre l'Iran depuis plus d'un mois, estimant que forcer la réouverture du détroit d'Ormuz prolongerait le conflit "au delà de son calendrier de quatre à six semaines".

D'après le quotidien, Washington voudrait tenter d'obtenir de Téhéran par la voie diplomatique le déblocage de cette voie de passage stratégique, par où transite d'ordinaire un cinquième des hydrocarbures mondiaux. En cas d'échec de cette stratégie, M. Trump prévoirait de solliciter ses alliés en Europe et dans le Golfe pour forcer la réouverture du détroit, ont indiqué des responsables américains au WSJ.

Frappes contre des forces pro-Iran en Irak

Les Forces de mobilisation populaire (PMF), une coalition d'anciens paramilitaires englobant des groupes armés pro-Iran en Irak, ont annoncé avoir été visées par des frappes aériennes américano-israéliennes au cours de la nuit, dans le Centre et l'Ouest du pays. Il n'y a aucun blessé, selon leur communiqué.

L'Iran attaque un pétrolier du Koweït à Dubaï

L'Iran a conduit une attaque "directe" contre un pétrolier sous pavillon koweïtien, au niveau du port de Dubaï, aux Émirats arabes unis, sans faire de blessés, a rapporté le 31 mars l'agence de presse koweïtienne Kuna.

Le navire, Al-Salmi, "était entièrement chargé au moment de l'incident. L'attaque a causé des dégâts matériels sur la coque du navire et un incendie à bord, avec un risque de marée noire dans les eaux environnantes", a écrit l'agence, citant la société pétrolière nationale Kuwait Petroleum Corporation.

Les autorités dubaïotes ont confirmé sur X qu'un pétrolier koweïtien avait été ciblé par un drone dans les eaux de Dubaï, provoquant un incendie, ensuite éteint.

Quatre blessés à Dubaï après une chute de débris

Quatre personnes ont été blessées à Dubaï, aux Émirats arabes unis, par la chute de "débris" causée par la défense anti-aérienne, a rapporté le bureau de presse de Dubaï.

"Les autorités à Dubaï ont réagi à un incendie dans une maison abandonnée d'Al Badaa provoqué par des débris après une interception de la défense aérienne. Quatre blessés légers ont été signalés parmi des individus (qui se trouvaient) à proximité de la maison", a écrit le bureau dans un communiqué, sans préciser l'origine des débris.

Israël a rempli plus de la moitié de ses objectifs, dit Netanyahu

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a estimé avoir rempli plus de la moitié de ses objectifs du conflit contre l'Iran, sans s'avancer toutefois sur un calendrier précis, au cours d'un entretien accordé à la chaîne américaine conservatrice Newsmax.

"La moitié du chemin est clairement dépassée. Mais je ne veux pas fixer de calendrier", a répondu le dirigeant en précisant qu'il parlait "en termes de missions, et pas nécessairement en termes de durée".

"À terme, je pense que ce régime va s'effondrer de l'intérieur", a par ailleurs considéré Benjamin Netanyahu, à propos de l'Iran.

AFP/VNA/CVN