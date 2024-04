La délégation du Hamas quitte le Caire et prépare sa réponse à l'offre de trêve à Gaza

La délégation du Hamas a quitté la capitale égyptienne à la suite des discussions sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et " reviendra avec une réponse écrite à la proposition de trêve ", selon des sources égyptiennes citées mardi 30 avril par la chaîne d'information égyptienne Al-Qahera News.

Depuis des mois, l'Égypte, le Qatar et les États-Unis tentent de négocier un nouvel accord entre le Hamas et Israël sur une trêve dans l'enclave palestinienne et la libération des otages israéliens.

Lundi 29 avril en fin de journée, le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi et son homologue américain Joe Biden ont discuté au téléphone du danger d'une escalade militaire à Rafah, dans le Sud de la bande de Gaza.

"Cela ajouterait une dimension catastrophique à la crise humanitaire qui s'aggrave dans le secteur, ainsi que ses effets sur la sécurité et la stabilité de la région", a déclaré la présidence égyptienne dans un communiqué.

Les deux dirigeants ont discuté des derniers développements concernant les négociations en cours et les efforts de l'Égypte pour "rétablir le calme dans la bande de Gaza, parvenir à un cessez-le-feu et échanger des captifs".

Ils ont souligné la nécessité d'essayer d'empêcher une extension du conflit et ont réaffirmé l'importance d'une solution à deux États pour parvenir à la sécurité, à la paix et à la stabilité dans la région.

