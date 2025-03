Le général Phan Van Giang reçoit le vice-ministre polonais de la Défense nationale

Le général Phan Van Giang a exprimé sa satisfaction quant à l'amitié traditionnelle qui unit les deux pays depuis 75 ans. Il a notamment rappelé que, lors de la visite officielle du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en Pologne en janvier 2025, les dirigeants des deux nations avaient convenu d'élever les relations bilatérales au niveau stratégique. Il a estimé que cette décision avait ouvert la voie à un développement accru de la coopération dans de nombreux domaines, y compris la défense.

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre Pawel Bejda a informé le général Phan Van Giang des résultats de l’entretien entre le Vietnam et la Pologne au niveau de vice-ministre de la Défense, qui a eu lieu récemment. Lors de cet entretien, les deux parties ont discuté des résultats de leur coopération et ont convenu de promouvoir les domaines où elles ont un potentiel et des besoins communs.

Il a exprimé sa conviction qu'avec la détermination politique, la bonne volonté et les efforts des deux parties, la coopération en matière de défense entre le Vietnam et la Pologne connaîtrait un développement plus fort dans les années à venir.

Photo : VNA/CVN

Se félicitant des résultats de l’entretien entre le vice-ministre vietnamien de la Défense, Hoàng Xuân Chiên, et son homologue polonais Pawel Bejda, le général Phan Van Giang a souligné les résultats positifs de la coopération en matière de défense entre les deux pays ces derniers temps, sur la base du mémorandum d’accord sur la coopération bilatérale en matière de défense signé en 2010.

Cette coopération a notamment porté sur les domaines suivants : les échanges de délégations, en particulier de délégations de haut niveau ; la formation ; le maintien de la paix sous l’égide des Nations unies ; et l’industrie de la défense...

Le ministre Phan Van Giang a affirmé que, dans les années à venir, le ministère vietnamien de la Défense demanderait aux agences compétentes de poursuivre la mise en œuvre des contenus convenus afin de promouvoir la coopération en matière de défense entre les deux pays de manière plus efficace et substantielle, en accord avec les relations globales entre les deux pays.

VNA/CVN