Le Vietnam et le Sri Lanka renforcent leur coopération dans de nombreux domaines

Le vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyên Duc Hai, a effectué une visite au Sri Lanka les 21 et 22 mars afin de discuter des mesures visant à renforcer la coopération multiforme et décentralisée entre les deux pays.

>> Le Sri Lanka attire les investissements vietnamiens dans ses infrastructures de transport

>> Vietnam - Sri Lanka : potentiel des domaines du bouddhisme, de la culture et du patrimoine



>> Création de l'Association des parlementaires d'amitié Sri Lanka - Vietnam

>> Le Vietnam affirme chérir son amitié traditionnelle avec le Sri Lanka

Photo : VNA/CVN

À Colombo, Nguyên Duc Hai a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en déposant des fleurs au pied de son buste et en visitant l'espace qui lui est dédié à la Bibliothèque nationale du Sri Lanka. Il a proposé que la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Vietnam fournisse à la Bibliothèque nationale du Sri Lanka des livres, documents et images supplémentaires sur le Président Hô Chi Minh et le Vietnam, afin d'enrichir cet espace commémoratif.

Lors de sa rencontre avec Weerasinghe Geeganage, secrétaire général du Parti communiste du Sri Lanka, Nguyên Duc Hai a souligné l'amitié de longue date entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti communiste du Sri Lanka. Il a encouragé les deux partis à poursuivre leurs échanges sur les sujets d'intérêt commun et à renforcer leur coopération.

De son côté, Weerasinghe Geeganage a félicité le Vietnam pour ses réalisations en matière de développement socio-économique sous la direction du PCV. Il a souligné que le succès du Vietnam constitue un modèle et une grande source d’inspiration pour les partis communistes et ouvriers du monde entier. Il a également exprimé sa volonté de renforcer les relations entre les deux partis, contribuant ainsi à élever les relations Vietnam - Sri Lanka à un niveau supérieur.

Lors de sa rencontre avec l'Association de solidarité Sri Lanka - Vietnam, Nguyên Duc Hai a salué son rôle en tant qu'une des plus anciennes associations d'amitié du Vietnam, fondée en 1966. Il a rappelé sa mission initiale, qui consistait à susciter la solidarité internationale et à soutenir la lutte pour la libération nationale et la réunification du Vietnam. Le vice-président de l'Assemblée nationale a exprimé sa reconnaissance pour les activités significatives de cette association, qui contribuent à renforcer la solidarité et l'amitié traditionnelle entre les peuples vietnamien et sri-lankais.

Lors de son entretien avec Sarath Abeykoon, gouverneur de la ville de Kandy, située dans le Centre-Sud du Sri Lanka, Nguyên Duc Hai a souligné l'ancienneté des échanges bouddhistes entre le Vietnam et le Sri Lanka. Il a rappelé que le bouddhisme, en promouvant les valeurs de paix et de compassion, constitue un lien spirituel essentiel qui favorise l'amitié entre les peuples des deux pays.

Sarath Abeykoon a exprimé sa satisfaction quant à la visite du vice-président de l’Assemblée nationale vietnamienne, estimant qu’elle devrait ouvrir de nombreuses opportunités de coopération entre la région centrale du Sri Lanka et les localités vietnamiennes.

Durant son séjour, Nguyên Duc Hai a également visité la pagode Phât Nha, l'espace vietnamien au Musée bouddhiste international, ainsi que le monastère zen de Truc Lâm, la première pagode vietnamienne construite au Sri Lanka.

VNA/CVN