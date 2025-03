Binh Dinh doit capitaliser sur les atouts pour son essor rapide et durable

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé samedi 22 mars à la province de Binh Dinh (Centre), connue comme le berceau des arts martiaux traditionnels, de préserver son esprit martial et de le développer rapidement et durablement.

Lors d’une séance de travail avec le Bureau permanent du Comité provincial du Parti dans le cadre de sa visite dans la localité, le chef du gouvernement a félicité l’organisation provinciale du Parti, les autorités, les forces armées et la population de Binh Dinh pour leurs efforts visant à obtenir des résultats significatifs.

Il a souligné que l’année 2025 apporterait plus de défis que d’opportunités. Parallèlement, le pays doit accomplir de nombreuses tâches importantes, notamment la commémoration des grands anniversaires nationaux, l’organisation des congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti, la restructuration du système politique et des unités administratives, et la poursuite de l’objectif de croissance de 8% comme base d’une croissance à deux chiffres pour les années suivantes.

Le dirigeant a exhorté Binh Dinh à mettre en œuvre des mesures concertées et drastiques pour un développement socio-économique rapide et durable, tout en promouvant le progrès culturel et social et en garantissant le bien-être social, la sécurité et la défense nationale.

Il a souligné une forte détermination, des efforts considérables et des actions décisives, avec des responsabilités, des tâches et des échéanciers clairement définis, affirmant que l’humain doit être au cœur de ses préoccupations.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à une réorganisation radicale de l’appareil administratif de la province de Binh Dinh et à la recherche d’un consensus et d’une unité sur le travail au sein du Parti, de l’ensemble du système politique et de la communauté. Il a appelé à la réussite des congrès du Parti à tous les niveaux en prévision du XIVe Congrès national du Parti, ainsi qu’à la restructuration administrative.

Le chef du gouvernement a souligné que Binh Dinh devrait viser une croissance à deux chiffres dans les années à venir en fixant des objectifs précis aux niveaux de commune, d’unités et d’entreprises, en renouvelant les moteurs de croissance traditionnels et en en promouvant de nouveaux, tout en poursuivant les trois avancées stratégiques que sont la réforme institutionnelle, le développement des infrastructures et la formation des ressources humaines.

Binh Dinh doit capitaliser sur les ressources internes et externes pour le développement socio-économique, a-t-il indiqué, appelant à renforcer les partenariats public-privé à travers différents modèles, notamment “leadership public avec gouvernance privée” et “investissement privé avec usage public”, qui devraient bénéficier à l’État, à la population et aux entreprises, tout en interdisant les motivations personnelles, la corruption, les phénomènes négatifs et le gaspillage.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la province de travailler en coordination avec le reste du pays pour mener à bien les grands projets nationaux et préparer les projets stratégiques futurs.

Il a également demandé à la province de se concentrer sur la construction d’une organisation du Parti et d’un système politique solides, le renforcement des capacités de leadership des organisations et des membres locaux du Parti, la garantie de la défense nationale, de la sécurité, de l’ordre social et de la sûreté, le renforcement des relations extérieures et de l’intégration internationale, et la promotion de mesures anti-corruption, entre autres.

Concernant la proposition de la localité relative au développement de l’aéroport de Phu Cat, à la connectivité des transports, au développement de l’énergie éolienne, à la planification minière en chevauchement et à la préservation du patrimoine culturel, le Premier ministre Pham Minh Chinh a confié des tâches spécifiques aux ministères et agences concernés à ces fins.

Il a souligné que le gouvernement soutient la province par le biais de mécanismes et de politiques, mais que la localité doit être autonome pour progresser, en mettant l’accent sur les partenariats public-privé afin de mobiliser les ressources sociales pour le développement.

Selon le président du Comité populaire provincial, Pham Anh Tuân, en 2024, Binh Dinh a atteint 20 des 21 objectifs fixés, avec une transformation économique positive.

Son produit intérieur brut régional a progressé de 7,78%, se classant au 26e rang national. Son échelle économique se classe au 25e rang national et au cinquième rang régional, avec un PIB par habitant atteignant 86,1 millions de dôngs (3.362 dollars).

Divers secteurs ont connu une forte croissance, notamment la production industrielle, qui s’est distinguée avec une hausse de 12,07%, dépassant l’objectif. La province a accueilli 9,7 millions de touristes, dépassant de 67% le plan, tandis que les collectes budgétaires ont atteint 16.570 milliards de dôngs, en hausse de 30,9%.

