La ville hongroise de Zalaegerszeg voue un attachement particulier au Vietnam

L’ambassadeur du Vietnam en Hongrie, Bui Le Thai, a exprimé son souhait de renforcer la coopération entre l’ambassade et la ville de Zalaegerszeg dans divers secteurs, notamment les échanges économiques et culturels entre la communauté vietnamienne et les habitants locaux.

Lors d’une récente séance de travail avec le maire de la ville, Zoltán Balaicz, dans le cadre de son voyage dans cette ville de l’ouest de la Hongrie, le diplomate vietnamien a exprimé sa gratitude pour l’attention que la ville a portée à la statue du président Hô Chi Minh pendant près d’un demi-siècle.

Photo: VNA/CVN

Il a déclaré que ce monument symbolise non seulement l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Hongrie, mais témoigne également de l’attachement du peuple hongrois aux valeurs idéologiques incarnées par le président Hô Chi Minh.

Le maire Zoltán Balaicz a, pour sa part, affirmé que l’amitié traditionnelle entre les deux pays a été cultivée par des générations de dirigeants et de citoyens des deux pays au fil des décennies. Il a souligné que Zalaegerszeg était honorée d’accueillir la statue du président Hô Chi Minh, devenue partie intégrante du patrimoine culturel de la ville, et s’est engagée à continuer de préserver ce monument important.

Compte tenu des liens particuliers qui unissent les habitants de la ville au Vietnam, le maire a exprimé l’espoir que Zalaegerszeg contribuerait encore davantage à la coopération amicale entre les deux pays dans les années à venir.

Dans la perspective du 135e anniversaire de la naissance du président Hô Chi Minh (19 mai 1890-2025) et afin de rendre hommage à son héritage idéologique, l’ambassadeur Bui Lê Thai a proposé que les autorités municipales de Zalaegerszeg collaborent à l’organisation d’un symposium en mai 2025 consacré aux pensées Hô Chi Minh sur la paix, l’indépendance, la liberté et le bonheur.

Le maire Zoltán Balaicz a salué cette initiative et s’est engagé à collaborer étroitement avec l’ambassade du Vietnam pour assurer le succès du symposium. Il a souligné que cet événement offrirait aux dirigeants et aux habitants de la ville, en particulier à la jeunesse hongroise, une occasion précieuse de mieux connaître le président Hô Chi Minh, héros de la libération nationale du Vietnam et grand homme de culture, qui a consacré toute sa vie aux idéaux de paix, d’indépendance et de liberté.

Par ailleurs, le diplomate vietnamien a suggéré d’organiser des événements culturels dans le cadre du symposium afin de faire découvrir la culture, l’histoire et le peuple vietnamiens aux amis hongrois, tout en soulignant les 75 ans de relations diplomatiques entre les deux pays.

À cette occasion, il a déposé une gerbe devant la statue du président Hô Chi Minh, exprimant son profond respect et sa gratitude infinie envers le défunt dirigeant. Il s’agit de la seule statue extérieure du président Hô Chi Minh en Europe centrale et orientale. Elle a été inaugurée le 30 avril 1976, exactement un an après la réunification du Vietnam.

VNA/CVN