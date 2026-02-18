Le froid s’invite aux célébrations du Nouvel An dans le Nord

Un front froid touche le Nord du Vietnam à partir du 17 février, apportant pluie et baisse des températures durant les premiers jours du Nouvel An lunaire 2026, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

Photo : VNA/CVN

Le front froid devrait d’abord toucher les zones montagneuses du Nord-Est avant de se renforcer le 17 février et de s'étendre à d'autres régions du Nord, à l’exception de Lai Châu et Diên Biên, ainsi qu’aux provinces du Centre-Nord et à certaines parties du Centre du pays.

Du 16 au 19 février au soir, des pluies faibles à modérées sont attendues dans le nord et le centre-nord du pays. Les météorologues prévoient un froid persistant dans les provinces du Nord et certaines parties du Centre-Nord, notamment dans la province de Thanh Hoa, du 17 au 19 février. Des vagues de froid plus intenses sont possibles dans certaines zones montagneuses.

Les températures minimales dans les provinces du Nord devraient osciller entre 16 et 19°C, et descendre en dessous de 15°C en altitude.

À Hanoï de faibles pluies sont attendues du 17 au 19 février, avec des températures nocturnes comprises entre 17 et 19°C. Le froid devrait persister durant la nuit et tôt le matin.

Photo : VNA/CVN

Durant les vacances du Nouvel An lunaire, jusqu’au 22 février, le Nord pourrait connaître de faibles pluies et des bruines éparses, accompagnées de brouillard et de brume matinale, notamment dans les zones montagneuses.

De Thanh Hoa à Huê, dans le Centre, des pluies et des averses éparses sont prévues jusqu’au 20 février, avec des nuits plus fraîches à Thanh Hoa durant la première quinzaine.

Les régions côtières du Centre-Sud bénéficieront d’un temps généralement ensoleillé, tandis que la partie nord, de Dà Nang à Khanh Hoa, pourrait connaître des averses intermittentes et des orages isolés en début de vacances du Nouvel An lunaire.

Le Centre et le Sud devraient rester globalement secs, avec un temps ensoleillé jusqu’au 22 février.

Le chef du bureau des prévisions météorologiques du NCHMF, Nguyên Van Huong, a estimé que l’hiver 2025-2026 sera généralement plus doux que la normale climatique. La température moyenne durant l’hiver devrait être de 0,5 à 1°C supérieure à la moyenne pluriannuelle. Le nombre de jours de grand froid devrait également baisser.

VNA/CVN