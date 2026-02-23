Le temps devrait rester humide dans le Nord du Vietnam en mars

Le Nord et le Centre - Nord du Vietnam devraient connaître des périodes prolongées de bruine, de pluies légères et de brouillard jusqu’à la fin du mois de mars, en raison du déplacement des masses d’air froid vers l’est et de leur affaiblissement progressif au-dessus de la mer, ont averti les météorologues.

Ce régime météorologique favorise le phénomène d’humidité caractéristique du printemps dans le Nord du pays, qui perturbe souvent considérablement la vie quotidienne.

Selon les prévisions, les températures moyennes nationales en mars resteront proches des moyennes saisonnières. Cependant, au lieu de se déplacer profondément vers le sud, les masses d’air froid devraient bifurquer vers l’est et s’affaiblir au-dessus de la Mer Orientale.

En pénétrant dans les terres, elles se chargent d’humidité. Conjuguée à une légère hausse des températures diurnes, cette humidité devrait fréquemment dépasser 85 à 90%, entraînant de la condensation sur les sols, les murs et les surfaces des habitations - un phénomène communément appelé "transpiration" dans les maisons.

Le temps humide survient généralement lorsque de l’air froid s’affaiblissant rencontre de l’air chaud et humide venant de la mer. La différence de température entre les surfaces intérieures et l’air extérieur provoque la condensation de la vapeur d’eau, rendant les sols glissants, les murs humides, le linge long à sécher et les appareils électroniques vulnérables. Les objets métalliques sont également plus sensibles à la corrosion durant ces périodes.

Un brouillard et une bruine persistants sont fréquents tôt le matin et en soirée, réduisant la visibilité et perturbant les transports et les activités extérieures. L’humidité élevée crée également des conditions idéales pour la prolifération des moisissures et des bactéries, engendrant des risques pour la santé, notamment des maladies respiratoires et des allergies, en particulier chez les personnes âgées et les enfants.

Dans les régions moyennes et montagneuses du Nord du Vietnam, des épisodes de froid localisés sont encore possibles, susceptibles d’affecter les cultures. Parallèlement, les régions du Sud pourraient connaître des vagues de chaleur isolées, illustrant les forts contrastes météorologiques à travers le pays durant cette période.

Les météorologues conseillent aux habitants de prendre des mesures préventives pour minimiser l’impact de l’humidité. Il est notamment recommandé de garder portes et fenêtres fermées lorsque l’humidité extérieure est élevée, d’utiliser des déshumidificateurs ou des climatiseurs en mode séchage, de sécher régulièrement les sols pour éviter les glissades et de ranger correctement les appareils électroniques et les articles ménagers.

Les autorités sont également invitées à suivre de près les prévisions météorologiques à court terme, en particulier à intervalles de 1 à 3 jours, afin d’adapter les activités de production, les habitudes quotidiennes et les mesures de sécurité en conséquence.

Face à la complexité et à l’extrême induites par le changement climatique, une surveillance attentive des systèmes d’air froid se déplaçant vers l’est et des conditions humides prolongées en mars sera cruciale pour limiter les perturbations de la vie quotidienne et des activités économiques.

