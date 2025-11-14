UNESCO : le Vietnam continuera d'être une voix pour le dialogue, la paix et la créativité

Le Représentant de l'UNESCO au Vietnam, Jonathan Wallace Baker, a déclaré que l'élection du Vietnam à la vice-présidence de la 43 e session de la Conférence générale de l'UNESCO renforce son image de pont entre les pays du Sud et la communauté internationale.

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Jonathan Wallace Baker a également exprimé sa conviction que le Vietnam continuera d'être une voix pour le dialogue, la paix et la créativité.

Voici le texte intégral de l'interview.

Quelle est, selon vous, la portée de la réélection du Vietnam par les États membres à la vice-présidence de la 43e session de la Conférence générale de l'UNESCO, notamment au moment où l'UNESCO entreprend d'importantes réformes en faveur du développement durable ?

La réélection du Vietnam à la vice-présidence de la 43e session de la Conférence générale témoigne de la grande confiance que les États membres de l'UNESCO accordent à la diplomatie constructive et à l'approche consensuelle du pays.

Le fait que le Vietnam se voie confier ce rôle pour deux mandats consécutifs en dit long sur sa réputation et sa fiabilité croissantes en tant que partenaire multilatéral. Cela reflète la reconnaissance internationale des impressionnants progrès réalisés par le pays en matière de développement et de son engagement de plus en plus actif et concret auprès de l'UNESCO et d'autres instances internationales.

Cette réélection intervient également à un moment charnière, alors que l'UNESCO a consolidé son rôle de chef de file mondial dans les domaines de l'éducation, de la culture, des sciences et de la communication. Les bonnes pratiques du Vietnam en matière d'articulation de l'éducation, des sciences, de la culture et du développement durable le placent dans une position unique pour contribuer à ces efforts et aider à traduire les priorités mondiales en actions concrètes, tant au Vietnam que dans le monde entier.

L'élection du Vietnam renforce également son image de pont entre les pays du Sud et la communauté internationale.

Selon vous, comment le Vietnam a-t-il démontré son rôle et sa contribution aux travaux de l’UNESCO ces dernières années, notamment dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture ?

Le Vietnam est un État membre très actif et responsable au sein de la famille de l’UNESCO, apportant des contributions concrètes dans tous les domaines de compétence de l’organisation.

Dans le domaine de l’éducation, le Vietnam a fait preuve d’un leadership remarquable grâce à des réformes audacieuses et une vision à long terme alignée sur le Programme Éducation 2030. L’adoption de la Résolution 71-NQ/TW fixe des objectifs ambitieux : l’accès universel à l’éducation préscolaire et secondaire d’ici 2030 et la création d’universités de niveau mondial d’ici 2045, avec un investissement dans l’éducation représentant 20% du budget de l’État. La nouvelle loi sur les enseignants et les approches centrées sur l’apprenant, telles que le cadre "Écoles heureuses" et le Réseau mondial des villes apprenantes, témoignent de l’engagement du Vietnam en faveur de l’inclusion, de l’autonomisation des enseignants et de l’apprentissage tout au long de la vie.

Dans le domaine des sciences, le Vietnam fait preuve d’un leadership fort grâce à sa participation aux programmes phares de l’UNESCO. Le Vietnam abrite désormais 11 réserves de biosphère et quatre géoparcs mondiaux, et constitue un pôle régional grâce à ses deux centres de catégorie 2 en mathématiques et en physique. L'organisation récente d'événements tels que le 8e Symposium du Réseau des géoparcs Asie-Pacifique à Cao Bang (2024) et la 32e session du Comité directeur régional du Programme hydrologique intergouvernemental (2025) témoignent de son rôle actif dans le renforcement de la coopération régionale. La loi vietnamienne progressiste sur les ressources en eau (2023) et son programme national pour la science, la technologie et l'innovation (STI) illustrent comment la science et les politiques publiques sont mises au service du développement durable.

Plus récemment, le Vietnam a lancé son évaluation de la préparation à l'IA, conformément à la Recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Cette évaluation complète de l'écosystème vietnamien de l'IA représente une étape importante dans la promotion d'une gouvernance de l'IA éthique, centrée sur l'humain et inclusive.

Sur le plan culturel, le partenariat du Vietnam avec l'UNESCO constitue un modèle de gouvernance culturelle et de dynamisme créatif. Le Vietnam compte désormais neuf sites inscrits au patrimoine mondial et seize éléments du patrimoine culturel immatériel, ainsi que quatre villes créatives : Hanoï, Hôi An, Dà Lat et Hô Chi Minh-Ville. Il a également intégré la protection du patrimoine dans sa législation nationale et valorisé des désignations telles que le complexe paysager de Tràng An pour promouvoir un tourisme durable et communautaire.

Quelles sont les attentes de l’UNESCO vis-à-vis du Vietnam en tant que vice-président de la Conférence générale et partenaire actif dans la promotion des valeurs fondamentales de l’UNESCO que sont la paix, l’inclusion et la créativité ?

En tant que vice-président de la Conférence générale, le Vietnam est bien placé pour contribuer à orienter le programme d’action collective de l’UNESCO à un moment où la coopération multilatérale est mise à rude épreuve à l’échelle mondiale.

Nous attendons du Vietnam qu'il continue de jouer son rôle fondamental de bâtisseur de ponts, reliant les régions, les perspectives et les priorités entre pays développés et pays en développement. Ce rôle est essentiel pour garantir l'inclusion des pays dans les décisions mondiales et pour qu'aucun pays ne soit laissé pour compte dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable.

Parallèlement, le Vietnam peut contribuer à façonner l'avenir de l'UNESCO en partageant son expérience pratique en matière de réforme de l'éducation, de préservation du patrimoine culturel et d'innovation fondée sur la science. Ces réussites nationales offrent de précieux enseignements sur la manière de transformer les politiques en progrès concrets pour les populations et les communautés.

Nous sommes convaincus que le Vietnam continuera de promouvoir le dialogue, la paix et la créativité.

Quelle est, selon vous, l'importance de l'adoption par l'UNESCO du projet de résolution du Vietnam visant à lancer une "Décennie internationale de la culture au service du développement durable" ?

Représentant de l'UNESCO : L'UNESCO salue l'adoption, lors de la 43e session de la Conférence générale, du projet de résolution proposé par le Vietnam sur la 'Décennie internationale de la culture au service du développement durable". Cette initiative a reçu un large soutien des États membres et s'inscrit pleinement dans l'orientation stratégique de l'UNESCO qui consiste à intégrer davantage la culture dans les politiques de développement.

Le projet de résolution souligne le rôle crucial de la culture pour relever les défis mondiaux, sensibiliser l'opinion publique, renforcer la volonté politique, mobiliser les ressources et promouvoir l'investissement dans les industries culturelles et créatives. Son adoption témoigne également de la contribution active, responsable et de plus en plus significative du Vietnam à l'UNESCO ces dernières années.

Le Bureau de l'UNESCO à Hanoï continuera de travailler en étroite collaboration avec le Vietnam pour promouvoir la culture comme pilier du développement durable.

Merci beaucoup !

