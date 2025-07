À Côn Dao, un vibrant hommage aux héros sacrifiés pour la Patrie

Photo: VNA/CVN

Chaque mois de juillet, l’île de Côn Dao (Poulo Condor) devient le théâtre d’un fervent pèlerinage national, centré autour du cimetière de Hàng Duong. Ce lieu sacré abrite les sépultures de milliers de combattants tombés pour l’indépendance et la liberté du Vietnam. L’affluence croissante de visiteurs venus de tout le pays témoigne d’une profonde gratitude et d’une mémoire toujours vive envers ces héros de la nation.

"Le cimetière de Hàng Duong est un vaste site divisé en quatre sections (A, B, C et D), abritant au total 1.922 tombes. Si 714 d’entre elles ont pu être identifiées, la majorité reste anonyme. Parmi les plus illustres défunts, quatorze ont reçu à titre posthume le prestigieux titre de Héros des Forces armées populaires, une distinction décernée par le Parti et l’État", a précisé Pham Dô Hoàng Dung, guide du vestige national spécial de Côn Dao.

Elle a également souligné que le site reste ouvert toute la journée aux visiteurs, offrant une immersion poignante dans l’histoire de ces combattants, dont le courage et le dévouement continuent de susciter une vive émotion.

Photo : Hông Dat/VNA/CVN

L’histoire de l’héroïne Vo Thi Sau est souvent racontée: face à ses bourreaux à l’aube, elle refusa de s’agenouiller et proclama avec courage: "Je ne suis pas coupable, ce sont ceux qui vont m’exécuter qui le sont".

À la tombée de la nuit, le cimetière s’illumine de centaines de bougies. Leur lueur vacillante, filtrant à travers les vieux filaos, crée une atmosphère à la fois solennelle et vibrante, un hommage silencieux mais fort aux âmes des martyrs.

Nguyên Van Tuân, venu de la province de Vinh Long (Sud), exprime le sentiment partagé par de nombreux pèlerins : "J’éprouve une profonde admiration pour ces héros. Ma priorité, ici, est de leur rendre hommage. C’est grâce à leur immense patriotisme que nos aînés ont surmonté tant d’épreuves, beaucoup allant jusqu’au sacrifice suprême pour la paix du Vietnam. Notre génération leur est éternellement redevable pour avoir donné leur vie à la Patrie."

Le cimetière de Hàng Duong n’est pas une simple nécropole: il incarne un pan vivant de l’épopée de la résistance vietnamienne.

Pour de nombreux visiteurs, se rendre à Côn Dao n’est plus un simple voyage : c’est un véritable pèlerinage spirituel, une quête d’inspiration.

De nombreux jeunes y découvrent que vivre, c’est aussi se dévouer. Quant aux anciens combattants, ils y retrouvent des fragments de souvenirs laissés sur cette terre marquée par le sacrifice.

Vu Thi Tham témoigne de l’émotion qui renaît à chaque visite : "Je veux explorer chaque recoin, me recueillir sur la tombe de l’héroïne Vo Thi Sau et celles des autres martyrs. Tant de héros, si jeunes, ont péri ici. Je revisite aussi les prisons : je veux tout voir, tout écouter, et suivre attentivement les récits des guides. Même si je suis déjà venue, je ressens toujours le besoin d’y revenir. L’émotion est si vive, et la fierté envers nos prédécesseurs, immense."

Pham Dô Hoàng Dung, guide locale, confirme l’ampleur de cet engouement: "Ce mois-ci est dédié à la reconnaissance. De nombreuses personnes, mais aussi de nombreux groupes, viennent rendre hommage à ces héros. Le cimetière de Hàng Duong connaît une affluence spectaculaire de visiteurs, tous venus honorer la mémoire des martyrs."

En ce mois de juillet, le cimetière de Hàng Duong devient le théâtre d’un défilé de piété. Les pas discrets des pèlerins et les larmes silencieuses des compatriotes façonnent un espace de recueillement sacré et profondément émouvant.

Un hommage éternel est ainsi rendu à celles et ceux qui, par leur sacrifice ultime, ont forgé l’indépendance, la liberté, le bonheur et la pérennité du Vietnam.

VOV/VNA/CVN