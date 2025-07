Contributions de délégués au Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens

Le 6 e Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens sous le thème "Les jeunes intellectuels vietnamiens dans le monde accompagnent le pays dans une nouvelle ère" a réuni le 19 juillet à Hanoï plus de 500 délégués et invités participant en présentiel ou en ligne depuis plus de 20 pays et territoires.

Quatre thématiques majeures seront abordées lors des sessions : l’application de l’intelligence artificielle et des technologies de pointe pour accroître la productivité ; l’entrepreneuriat innovant en lien avec l’économie verte ; l’adaptation aux défis mondiaux actuels ; et le développement des fondements culturels et éducatifs dans l’ère numérique. Avis de délégués sur les questions soulevées lors du forum.

La recherche scientifique est désormais interdisciplinaire et multidisciplinaire

Le forum de cette année s'articule autour de quatre groupes thématiques très intéressants, chacun ayant sa propre dimension et reflétant les préoccupations mondiales, tels que l'intelligence artificielle (IA), l'éducation, la culture, la santé, l'économie verte et le développement durable.

Personnellement, je suis honoré et fier d'avoir été chargé de coordonner ce forum autour du thème de l'adaptation durable aux défis du changement global. Il s'agit à mon avis d'un sujet très vaste et tourné vers l'avenir, couvrant la quasi-totalité des domaines de recherche, notamment dans le contexte du réchauffement climatique, qui affecte directement non seulement la santé humaine, mais aussi la biodiversité et les infrastructures terrestres.

Cela nécessite la participation simultanée d'intellectuels de tous horizons, car la recherche scientifique est désormais interdisciplinaire et multidisciplinaire. Par ailleurs, notre pays a proposé quatre grands enjeux à venir, pour lesquels il est prévu de lancer la construction de projets d'infrastructures clés qui transformeront le pays, tels que les centrales nucléaires ou le réseau ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud.

Personnellement, je mène actuellement des recherches sur les infrastructures ferroviaires à grande vitesse et je souhaite vivement apporter ma contribution à ce grand projet national. J'espère que mes connaissances et mes recherches seront utiles au développement, au transfert, à l'indépendance et à l'autonomie technologique du Vietnam pour l'avenir.

J'ai eu la chance de faire partie du forum et de constater dès ma première participation que les sujets de discussion étaient de qualité et de plus en plus concrets. Doté d'une grande force intellectuelle, d'une intelligence, d'un enthousiasme et d'un patriotisme profonds, je vois pour le Vietnam un avenir radieux, l'image d'un pays fort, en pleine ascension et plus que jamais aux côtés des puissances mondiales.

Utiliser l'IA pour protéger l'environnement

Parmi les quatre thèmes du forum, deux m'intéressent : l'application de l'IA aux nouvelles technologies et l'adaptation au changement climatique. Ces deux sujets sont étroitement liés et complémentaires. Plus précisément, l'IA n'est pas seulement un outil numérique, mais aussi un catalyseur favorisant l'adaptabilité, la prévention et le développement durable. En intégrant l'IA à la stratégie de réponse au changement climatique, nous créons une économie numérique, une économie verte, flexible, efficace et innovante, du niveau national au niveau local.

Bien que certaines études préliminaires confirment que l'IA contribue à optimiser l'énergie et à réduire les émissions, il manque encore une analyse approfondie de la relation entre transformation numérique et économie verte, notamment dans des domaines tels que l'agriculture intelligente, l'industrie verte, la finance verte et les marchés du carbone.

À mon avis, le Vietnam en est encore aux premiers stades de l'investissement, de la légalisation et du développement du marché de l'IA dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement. Je propose d'étendre le déploiement d'un système national intelligent de surveillance des émissions utilisant l'IA (actuellement, seules quelques localités utilisent cette technologie).

Aider le Vietnam à développer une économie de la connaissance

Les start-up innovantes sont un sujet qui m'intéresse et je participerai aux discussions de mon groupe. Travaillant au Japon, un pays doté d'un fort développement scientifique et technologique et d'un modèle économique vert, notre groupe de 10 jeunes intellectuels japonais partagera les précieux enseignements tirés de ce pays. Nous les transformerons ensuite en propositions concrètes pour aider le Vietnam à développer une économie de la connaissance, des startups innovantes et une intégration internationale.

Je pense que le Vietnam est sur la bonne voie, le gouvernement se concentrant sur l'investissement dans des domaines en développement à fort potentiel mondial tels que l'IA, les biotechnologies, les énergies renouvelables, etc.

Pour progresser rapidement et dans la bonne direction, il sera essentiel d'observer et d'apprendre des pays développés, notamment de certains modèles qui ont fait leurs preuves au Japon, comme l'application de modèles flexibles de garantie de dette, de subventions aux startups et d'encouragement aux startups à résoudre des problèmes sociaux.

Dans le contexte actuel de mondialisation, les startups innovantes associées à l'économie verte, au développement durable et à la finance verte ne sont pas seulement une tendance, mais aussi une urgence pour assurer la pérennité et la prospérité des entreprises vietnamiennes.

En tant qu'entreprise vietnamienne opérant à l'étranger et bénéficiant d'un accès aux technologies de pointe et aux tendances de développement au Japon, je souhaite contribuer à faire en sorte que les modèles économiques durables, les technologies propres et la finance verte permettent aux entreprises vietnamiennes d'améliorer leur compétitivité, tout en contribuant activement aux objectifs de développement national.

Promouvoir les ressources humaines numériques

Étant membre du forum depuis ma création, j'ai mené cette fois des recherches scientifiques sur les questions sociales liées au développement national, notamment celles soulevées dans la résolution 57-NQ/TW. Le thème auquel j'ai participé lors du 6e Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens en 2025 était "Les startups innovantes liées à l'économie verte et au développement durable".

Je souhaite aborder l'identification et la promotion des ressources du monde du travail dans l'environnement numérique au Vietnam aujourd'hui. À mon avis, le monde du travail dans l'environnement numérique est en train de devenir un élément clé de la structure du travail au Vietnam.

a recherche sociologique visant à identifier correctement la nature, les tendances et les défis de ce monde du travail jouera un rôle important dans la proposition de politiques et la construction d'un écosystème du travail numérique équitable et durable pour l'avenir.

J'espère partager mes connaissances en sciences sociales avec la communauté, en particulier les jeunes et les étudiants. Parallèlement, j'espère diffuser des valeurs positives, le patriotisme, l'autonomie et le désir d'apporter une contribution significative à la communauté des actifs et des jeunes intellectuels, contribuant ainsi à la construction et au développement du pays, ainsi qu’à la prospérité croissante du Vietnam.

