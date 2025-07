Le PM demande d’accélérer la construction de 100 écoles dans la région frontalière

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (PM) a présidé, le 27 juillet au soir, une réunion de travail avec les ministères et agences concernés afin de lancer une campagne majeure de construction d’écoles et d’internats pour les élèves et enseignants dans les communes frontalières terrestres du pays.