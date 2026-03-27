Le Premier ministre discute avec le FMI des stratégies de croissance durable

Le 27 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré la délégation du Fonds monétaire international (FMI) dirigée par Martin Sommer, abordant les orientations de développement économique durable du Vietnam et les recommandations du FMI pour renforcer la stabilité macroéconomique face aux défis mondiaux.

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Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, dans l'après-midi du 27 mars, à Hanoï, une délégation du FMI, dirigée par Martin Sommer, chef de la mission, en visite de travail au Vietnam dans le cadre des consultations du Article IV et de l’évaluation intermédiaire de la situation économique du Vietnam.

Lors de cette rencontre, le Premier ministre a salué l'esprit de coopération, de dialogue ouvert et professionnel du FMI dans le cadre des consultations du Article IV et de l'évaluation intermédiaire en cours. Il a exprimé son appréciation pour les recommandations du FMI, considérées comme une référence importante pour aider le Vietnam à gérer ses politiques monétaires et fiscales de manière flexible, tout en maintenant la stabilité macroéconomique et en stimulant la croissance.

Le Premier ministre a ensuite partagé avec la délégation du FMI la situation actuelle et les orientations du développement du Vietnam dans les années à venir. Il a souligné que, comme l’a réaffirmé le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, lors du 2e plénum du Comité Central du XIVe mandat, le Vietnam s’efforce d'atteindre un objectif de croissance à deux chiffres dans les années à venir. À long terme, le Vietnam vise à devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045, avec comme étape intermédiaire l'objectif de devenir un pays en développement à revenu moyen élevé d'ici 2030.

Malgré ces ambitions de croissance, le Premier ministre a insisté sur le fait que cette croissance ne doit pas uniquement reposer sur une politique de relance, mais doit être construite sur des bases durables, incluant des éléments comme l'amélioration des institutions, la science et la technologie, l'innovation, la transformation numérique et verte. Le Vietnam veut une croissance rapide, mais surtout durable, et surtout, les résultats de cette croissance doivent bénéficier à l'ensemble de la population. Cela implique une amélioration de la productivité du travail, de la compétitivité et du développement global du pays.

Martin Sommer, chef de la mission du FMI, a remercié le Premier ministre Pham Minh Chinh pour avoir pris le temps de le recevoir et de partager des informations sur la situation économique du Vietnam. Il a également parlé des répercussions du conflit au Moyen-Orient sur l’économie mondiale, notamment en ce qui concerne l'énergie, les exportations et les importations de biens, ainsi que les prix du pétrole. Il a formulé plusieurs recommandations pour le Vietnam, en insistant sur la nécessité de contrôler l'inflation, de garantir la sécurité financière et énergétique, de contrôler la dette publique et la dette extérieure. Le FMI a également mis l’accent sur l'importance de gérer les politiques fiscales et monétaires de manière flexible pour mieux résister aux chocs extérieurs, tout en diversifiant les sources de financement pour le développement du pays.

Photo : VNA/CVN

Martin Sommer a également salué les efforts du Vietnam dans la planification et la mise en œuvre de politiques économiques et sociales face aux turbulences mondiales. Il a affirmé que le Vietnam est l'un des pays qui utilise le plus efficacement l’aide du FMI, en particulier en appliquant les recommandations politiques pour contribuer au développement rapide et durable du Vietnam.

En réponse à ces recommandations, le Premier ministre Pham Minh Chinh a échangé davantage sur des questions spécifiques que le FMI suit de près, telles que les solutions pour assurer la stabilité macroéconomique, contrôler l'inflation et équilibrer les grands enjeux, y compris la sécurité énergétique. Il a également abordé les mesures pour stimuler la croissance dans un contexte mondial instable et pour gérer les politiques fiscales et monétaires de manière adaptée à la situation actuelle.

Le Premier ministre a également évoqué les questions liées à la mobilisation des ressources pour le développement et la promotion de la coopération public-privé dans les projets d'infrastructure.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé le souhait que le FMI continue à améliorer la qualité de son dialogue et de ses consultations politiques avec le Vietnam, tout en soutenant les autorités vietnamiennes dans le renforcement des capacités institutionnelles, la modernisation des cadres politiques monétaires et macroéconomiques, ainsi que dans le renforcement de la sécurité du système financier et bancaire, le développement du marché des capitaux et l'amélioration du système statistique. Il a souligné que les agences gouvernementales vietnamiennes sont prêtes à échanger des informations et à collaborer avec le FMI pour élaborer des évaluations et des recommandations qui soient en adéquation avec les réalités et les objectifs de développement du Vietnam.

En conclusion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé l'importance de la coopération entre le Vietnam et le FMI et a exprimé son souhait de poursuivre cette collaboration, en particulier dans un contexte où le Vietnam doit faire face à de nombreux défis et opportunités sur la scène internationale. Le renforcement de cette coopération entre le Vietnam et le FMI contribuera non seulement au développement économique et social du Vietnam, mais aussi à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN