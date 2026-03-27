Décès de Loana : M6 va diffuser la série Culte lors d'une soirée spéciale

Le chaine de télévision M6 diffusera mardi 31 mars la série Culte , qui raconte la création de l'émission de téléréalité Loft Story , en hommage à Loana, ancienne star du show retrouvée morte mercredi à Nice, a-t-elle annoncé jeudi 26 mars.

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Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

"Suite à l'émotion suscitée par la disparition de Loana, M6 propose une soirée spéciale le mardi 31 mars avec la diffusion inédite en clair de la série Culte", a indiqué M6 dans un communiqué.

Initialement diffusée en 2024 sur la plateforme de streaming d'Amazon, Prime Video, Culte raconte le succès immédiat et phénoménal qu'a connu l'émission Loft Story à son lancement en 2001.

La France avait alors découvert Loana Petrucciani (de son nom complet), qui a vécu avec d'autres anonymes dix semaines durant 24 heures sur 24 sous l'œil des caméras de M6.

Âgée de 48 ans, la première vedette de la téléréalité en France a été retrouvée sans vie par les pompiers mercredi à son domicile près de la gare de Nice. Jeudi 26 mars, le procureur de la ville a indiqué que son décès pourrait être dû à une chute, sans intervention d'un tiers.

Loana avait quitté peu à peu le monde du show business et entamé un long déclin personnel, entre violences subies, problèmes de santé, tentatives de suicide, overdoses et épisodes psychiatriques.

AFP/VNA/CVN



