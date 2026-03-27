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International / Société
Décès de Loana : M6 va diffuser la série Culte lors d'une soirée spéciale

Le chaine de télévision M6 diffusera mardi 31 mars la série Culte, qui raconte la création de l'émission de téléréalité Loft Story, en hommage à Loana, ancienne star du show retrouvée morte mercredi à Nice, a-t-elle annoncé jeudi 26 mars.

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Le chaine de télévision M6 diffusera mardi 31 mars la série "Culte", qui raconte la création de l'émission de téléréalité "Loft Story". 
Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

"Suite à l'émotion suscitée par la disparition de Loana, M6 propose une soirée spéciale le mardi 31 mars avec la diffusion inédite en clair de la série Culte", a indiqué M6 dans un communiqué.

Initialement diffusée en 2024 sur la plateforme de streaming d'Amazon, Prime Video, Culte raconte le succès immédiat et phénoménal qu'a connu l'émission Loft Story à son lancement en 2001.

La France avait alors découvert Loana Petrucciani (de son nom complet), qui a vécu avec d'autres anonymes dix semaines durant 24 heures sur 24 sous l'œil des caméras de M6.

Âgée de 48 ans, la première vedette de la téléréalité en France a été retrouvée sans vie par les pompiers mercredi à son domicile près de la gare de Nice. Jeudi 26 mars, le procureur de la ville a indiqué que son décès pourrait être dû à une chute, sans intervention d'un tiers.

Loana avait quitté peu à peu le monde du show business et entamé un long déclin personnel, entre violences subies, problèmes de santé, tentatives de suicide, overdoses et épisodes psychiatriques.

AFP/VNA/CVN


#M6 #Décès #Loft Story #Amazon #Prime Video

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