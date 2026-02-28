Le FMI approuve un nouveau plan de financement de quatre ans pour l'Ukraine

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un nouveau plan de financement de quatre ans pour l'Ukraine, d'un montant total de 8,1 milliards de dollars, a rapporté vendredi 28 février l'agence de presse Interfax-Ukraine.

Photo : CTV/CVN

Ce programme, qui s'inscrit dans le cadre du mécanisme élargi de crédit du FMI, fait partie d'un ensemble plus large de mesures de soutien international à l'Ukraine, d'une valeur de 136,5 milliards de dollars.

Il vise à renforcer la stabilité macroéconomique et financière de l'Ukraine, tout en faisant progresser les réformes structurelles, notamment en matière de gouvernance.

Selon le ministère ukrainien des Finances, les priorités macroéconomiques du programme comprennent la mise en œuvre d'une politique budgétaire prudente, la garantie de la stabilité des prix et la prévention des déséquilibres extérieurs, notamment en augmentant la flexibilité du taux de change.

Le ministère a ajouté que la première tranche du programme, d'un montant de 1,5 milliard de dollars, devrait être versée à court terme.

Le précédent programme de financement du FMI approuvé pour l'Ukraine en 2023 avait été annulé, car il reposait sur un scénario dans lequel la phase active du conflit entre la Russie et l'Ukraine prendrait fin.

Xinhua/VNA/CVN