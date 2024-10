XIXe Sommet de la Francophonie

Le dirigeant Tô Lâm rencontre les présidents de Guinée-Bissau, de Madagascar et du Ghana

En marge du XIX e Sommet de la Francophonie, le secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien Tô Lâm a échangé vendredi 4 octobre (heure locale) avec les présidents de Guinée-Bissau, de Madagascar et du Ghana au Château de Villers-Cotterêts, en France.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a eu le 4 octobre de brèves rencontres avec le président de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, le président malgache Andry Nirina Rajoelina et le président ghanéen Nana Akufo-Addo, à l’occasion de sa participation au XIXe Sommet de la Francophonie en France.

Un nouvel élan pour les relations Vietnam - Guinée-Bissau

Avec le président de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, le dirigeant vietnamien Tô Lâm a réaffirmé que la récente visite officielle au Vietnam du dirigeant de la Guinée-Bissau avait créé un nouvel élan pour les relations bilatérales.

Les deux dirigeants ont affirmé une fois de plus leur respect pour l'amitié et la coopération traditionnelles entre le Vietnam et la Guinée-Bissau. Ils ont exprimé leur joie devant la coordination active et efficace entre les deux pays au sein des forums multilatéraux, notamment les Nations unies et la Francophonie.

À cette occasion, le président de Guinée-Bissau a réitéré son invitation au dirigeant vietnamien à se rendre en Guinée-Bissau dans les plus brefs délais.

Renforcer la coopération rizicole Vietnam - Madagascar

Lors de la rencontre avec le président malgache Andry Nirina Rajoelina, les deux parties ont affirmé prendre en haute considération l'amitié et la coopération traditionnelles entre le Vietnam et Madagascar, construites et développées au cours de ces 50 dernières années.

Tô Lâm et Andry Nirina Rajoelina ont exprimé leur détermination à renforcer les relations bilatérales à tous les niveaux, canaux et dans tous les domaines, notamment l'échange de délégations de haut niveau et la coopération dans l'agriculture.

Le président malgache a proposé que les deux parties explorent les opportunités de coopération dans le domaine agricole, en particulier la coopération rizicole.

Développer les potentiels de développement Vietnam - Ghana

Avec le président ghanéen Nana Akufo-Addo, Tô Lâm a hautement apprécié les résultats positifs obtenus ces dernières années dans l'amitié et la coopération entre le Vietnam et le Ghana, notamment dans le domaine économique.

Les deux dirigeants sont convenus d'accélérer les échanges de délégations de haut niveau et à tous les niveaux, de promouvoir de nombreuses mesures pratiques afin d'exploiter efficacement les potentiels et les forces de chaque partie pour le développement et la prospérité des deux pays.

Ces rencontres marquent la volonté du Vietnam de consolider ses liens avec les pays africains au sein de la Francophonie.

