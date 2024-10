Le dirigeant Tô Lâm reçoit le président d'honneur du MEDEF

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm a rencontré, le 4 octobre à Paris, Geoffroy Roux De Bezieux, président d’honneur du MEDEF (Mouvement des entreprises de France), président de l’Alliance des Patronats Francophones et président-fondateur de Notus Technologies.

Dans le cadre de sa participation au XIXe Sommet de la Francophonie et de sa visite officielle en France du 3 au 7 octobre, le secrétaire général du PCV et président vietnamien Tô Lâm a rencontré, le 4 octobre à Paris, Geoffroy Roux De Bezieux, président d’honneur du MEDEF (Mouvement des entreprises de France), président de l’Alliance des Patronats Francophones et président-fondateur de Notus Technologies.

Geoffroy Roux De Bézieux et les chefs d'entreprise présents à la rencontre ont hautement apprécié l'intérêt du Vietnam pour la communauté francophone et ont présenté leurs forces et exprimé leur souhait de coopérer avec le Vietnam.

Les chefs d’entreprise ont estimé que malgré la pandémie de COVID-19, le Vietnam maintenait toujours sa croissance économique.

Le Vietnam est un pays dynamique, avec de nombreux accords de libre-échange signés. Sa population est jeune et sa classe moyenne est en croissance. De nombreuses entreprises vietnamiennes se développent de manière dynamique et disposent d’un grand potentiel. Les entreprises françaises ont affirmé leur volonté de soutenir, de partager leurs expériences et de coopérer avec les entreprises vietnamiennes.

Divers domaines de coopération

Les chefs d'entreprise français ont proposé des domaines de coopération avec le Vietnam comme la construction d'infrastructures, les transports, les énergies renouvelables, le soutien à la connexion des réseaux électriques entre les pays... Le MEDEF est prêt à accompagner le Vietnam pour développer le secteur agricole et agroalimentaire qui est très compétitif.

Le dirigeant Tô Lâm a souligné que le Vietnam et la France étaient deux pays partageant une longue histoire d'échanges et que leurs relations de coopération se développaient constamment dans de nombreux domaines, allant de la politique, de l'économie, de la culture à la défense. En particulier, la coopération économique constitue toujours l’un des piliers importants.

Tô Lâm a proposé que le MEDEF continue de soutenir et d'être un canal pour relier les investissements entre les communautés d'affaires des deux pays, en particulier, dans le contexte où l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) signé créera un cadre juridique favorable aux activités d'investissement des deux parties.

Concernant les investissements étrangers, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a déclaré que le Vietnam prônait l'attraction et la coopération sélectives, prenant la qualité, l'efficacité, la technologie et la protection de l'environnement comme principaux critères d'évaluation. Dans le même temps, la priorité devrait être donnée à l'attraction de projets dans les domaines de la haute technologie, de l'innovation, de la recherche et du développement. Le Vietnam a un engagement à coopérer et à créer des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes puissent participer à la chaîne de valeur ; promouvoir l'économie numérique et contribuer activement au développement socio-économique durable.

Il a proposé que le MEDEF et l’Alliance des Patronats Francophones renforcent les liens d'investissement et les activités de coopération commerciale dans les domaines où les entreprises des deux parties ont des avantages et un potentiel de coopération tels que les énergies renouvelables ; le traitement des eaux usées, recyclage des déchets ; le développement des infrastructures et de la logistique ; les technologies et l’innovation; la transformation numérique ; la santé et la pharmacie.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam s'engageait à accompagner et à créer des conditions favorables pour que les entreprises membres du MEDEF en particulier et les investisseurs étrangers en général mènent leurs activités d'investissement et de commerce efficaces et réussies au Vietnam.

