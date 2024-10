Le dirigeant Tô Lâm termine avec succès sa visite d'État en Mongolie

>> Le dirigeant Tô Lâm se rend à l’École Hô Chi Minh à Oulan-Bator

>> Le SG du Parti et président Tô Lâm visite l'ambassade du Vietnam en Mongolie

>> Le Vietnam veut continuer à renforcer ses relations avec la Mongolie et ses partis politiques

>> Le dirigeant Tô Lâm reçoit des représentants d'organisations économiques mongoles

Photo : VNA/CVN

Au cours de sa visite en Mongolie, le dirigeant Tô Lâm s'est entretenu avec le président mongol, Ükhnaagiin Khürelsükh, et a rencontré le président du Grand Khoural d'État, Dashzegve Amarbayasgalan, et le Premier ministre Luvsannamsrain Oyun–Erdene. Il a eu en outre plusieurs autres activités.

Lors de leurs rencontres, les dirigeants des deux pays ont discuté des orientations de développement des relations bilatérales pour l'avenir, ainsi que de diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun.

La partie mongole a affirmé que son pays considérait toujours le Vietnam comme un partenaire important en Asie du Sud-Est et souhaitait développer la coopération mutuellement bénéfique dans tous les domaines.

Photo : VNA/CVN

Le partie vietnamienne a souligné qu'il attachait de l'importance au développement des relations avec la Mongolie, souhaitant promouvoir les relations bilatérales dans les temps à venir.

Approfondir les relations entre les deux pays

Les dirigeants des deux pays ont estimé que le développement et l'approfondissement des relations entre le Vietnam et la Mongolie correspondaient aux intérêts communs des deux peuples, contribuant de manière significative à la garantie de la paix, de la stabilité et du développement de la région et du monde. Ils ont convenu d'élever les relations bilatérales au niveau de partenariat intégral et de continuer à promouvoir la coopération.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont en outre convenu d’augmenter les visites de délégations, les échanges et les contacts à tous les niveaux, d'étudier la possibilité d'établir de nouveaux mécanismes de coopération entre les ministères, les secteurs et les localités, d’élargir leur coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité et de l'application de la loi, l'économie et le commerce, l'investissement

Au cours de la visite, sept documents de coopération ont été signés, impliquant plusieurs ministères tels que les ministères de la Justice, les ministères des Transports, les ministères de la Culture, des Sports et du Tourisme des deux pays, ainsi que des localités et autres organes.

La visite d'État du dirigeant Tô Lâm en Mongolie a apporté une contribution importante à la définition d’orientations et à l'ouverture de perspectives de coopération entre les deux pays.

VNA/CVN