Le dirigeant Tô Lâm rend hommage aux artistes décédés

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a rendu visite et offert des cadeaux aux familles du musicien Van Cao et du peintre Bùi Trang Chuoc, légendes de la musique et de la peinture vietnamiennes, lundi 2 septembre, jour du 79e anniversaire de la Révolution d'août et de la Fête nationale.