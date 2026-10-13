Le Vietnam veut renforcer son rôle au sein de la CICA et son partenariat stratégique avec l’Azerbaïdjan

À l’invitation du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, la vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, participera au 7 e sommet de la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) et mènera plusieurs activités bilatérales en Azerbaïdjan, du 14 au 16 octobre.

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Photo : VNA/CVN

Dans un entretien avec la presse, l’ambassadeur du Vietnam en Russie, également accrédité en Azerbaïdjan, Dang Minh Khôi, a souligné l’importance de la participation vietnamienne à ce mécanisme ainsi que les perspectives du partenariat stratégique entre les deux pays.

Le Vietnam a rejoint la CICA en 1993, d’abord comme invité puis comme observateur, avant de devenir membre à part entière en juin 2010, lors du troisième sommet de l’organisation à Istanbul, en Turquie. Cette adhésion a marqué une nouvelle étape dans son engagement au sein des mécanismes de coopération multilatérale en Asie, contribuant à promouvoir les principes conformes au droit international et à créer un environnement favorable au développement national.

Selon l’ambassadeur, les intérêts du Vietnam et les objectifs de la CICA convergent autour du maintien de la paix et de la stabilité, ainsi que du renforcement de la confiance en Asie. Ces enjeux revêtent une importance particulière dans un contexte marqué par la concurrence stratégique entre grandes puissances, les différends territoriaux, les risques liés à la cybersécurité, le changement climatique et les menaces pesant sur la sécurité économique.

La valeur de la CICA réside dans sa capacité à favoriser le dialogue entre des pays aux positions différentes, à réduire progressivement leurs divergences et à consolider la confiance sur la base de principes communs. Cette approche rejoint la politique constante du Vietnam en faveur du règlement pacifique des différends, du respect de l’indépendance et de la souveraineté des États, ainsi que de la Charte des Nations unies et du droit international.

Le Vietnam contribue également à définir les orientations de la CICA en défendant le dialogue, le consensus et l’égalité entre les États, tout en partageant l’expérience de l’ASEAN en matière de coopération régionale. Plusieurs domaines offrent des perspectives de renforcement des échanges, notamment le commerce, la logistique, les chaînes d’approvisionnement, la transformation numérique, les sciences et technologies, l’innovation, la formation des ressources humaines, la croissance verte, l’environnement, l’éducation et les échanges culturels. Le Vietnam peut également favoriser les complémentarités entre l’ASEAN et la CICA, notamment entre l’Asie du Sud-Est, l’Asie centrale et l’Asie occidentale.

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Concernant les relations entre le Vietnam et l’Azerbaïdjan, l’ambassadeur a rappelé leurs racines historiques, qui remontent à l’époque soviétique. Les deux pays ont établi leurs relations diplomatiques le 23 septembre 1992. La visite du Président Hô Chi Minh en Azerbaïdjan, en 1959, constitua un jalon important de leur amitié.

La visite d’État du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, en Azerbaïdjan en mai 2025 et l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique ont ouvert une nouvelle phase de coopération. Les deux pays ont notamment adopté, en juillet 2025, un plan d’action pour 2025-2027 comprenant 58 mesures dans 17 domaines prioritaires. Des entreprises ont également conclu des accords concernant les énergies renouvelables, le commerce, le textile, l’agriculture et l’agroalimentaire.

Malgré ces avancées, les échanges commerciaux restent modestes au regard du potentiel des deux économies. Leur développement dépendra notamment de la diversification des produits échangés, de la réduction des obstacles à l’accès aux marchés et des coûts logistiques, ainsi que d’une meilleure mise en relation des entreprises.

Les deux parties examinent également les possibilités de coopération dans le transport et la logistique, notamment via les corridors transcaspien, Nord-Sud et Est-Ouest. La compagnie de fret Silk Way West Airlines a ouvert un bureau de représentation au Vietnam, tandis que la possibilité d’une liaison passagers entre Bakou et Hanoï a été évoquée.

Pour l’avenir, l’ambassadeur estime que la priorité consiste à traduire les avancées politiques et diplomatiques en projets concrets, notamment dans les domaines de l’énergie, du pétrole et du gaz, du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, de l’éducation et des échanges entre les peuples. La mise en œuvre effective des accords et les retombées concrètes pour les entreprises et les populations constitueront, selon lui, des indicateurs essentiels du développement du partenariat stratégique entre les deux pays.

VNA/CVN