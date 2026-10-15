CICA : les dirigeants asiatiques réunis à Bakou pour renforcer la confiance

La vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, conduit la délégation vietnamienne au 7 e Sommet de la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), ouvert le 15 octobre à Bakou, en Azerbaïdjan.

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Photo : Tâm Hang/VNA/CVN

Le 7e Sommet de la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia - CICA) s'est ouvert le 15 octobre à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, qui assure la présidence de l'organisation pour la période 2024-2026. La vice-présidente vietnamienne, Vo Thi Anh Xuân, a prononcé un discours lors du sommet.

Le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, a accueilli les chefs d'État et les dirigeants des pays participants. Dans son allocution de bienvenue, il a salué l'adhésion du Laos à la CICA, y voyant une reconnaissance du rôle central de l'organisation dans la promotion de la connectivité régionale.

Devenu le 29e État membre la veille de l'ouverture du sommet, le Laos contribue à élargir la portée géographique de l'organisation.

Le 7e Sommet de la CICA doit examiner les moyens de renforcer la confiance, la paix et la sécurité en Asie, notamment à travers une réponse commune aux défis et menaces actuels.

Une attention particulière sera accordée au développement institutionnel de l'organisation, au renforcement de son rôle et de son efficacité dans l'espace eurasiatique, ainsi qu'aux mesures concrètes visant à améliorer les liaisons de transport.

La numérisation, la croissance économique durable, le changement climatique et le développement des énergies vertes figurent également à l'ordre du jour.​

Le sommet devrait adopter la Déclaration de Bakou, réaffirmant l'importance de ce forum pour débattre des défis actuels et rechercher des solutions possibles aux crises mondiales.

Photo : Tâm Hang/VNA/CVN

Le Vietnam a rejoint la CICA en 1993 en tant qu'observateur, avant d'en devenir membre à part entière en 2010. Depuis lors, il participe aux sommets au niveau de la vice-présidence de la République, ainsi qu'aux réunions ministérielles, à celles du Comité des hauts fonctionnaires et du Groupe de travail spécial, et aux réunions spécialisées.

Au sein de la CICA, le Vietnam se montre un membre actif et responsable. Le Secrétariat de l'organisation et les États membres saluent ses réalisations socio-économiques, son prestige et ses contributions au règlement des questions régionales et internationales complexes.

Ces dernières années, la CICA a continué d'affirmer son rôle dans la promotion d'un dialogue sur un pied d'égalité et le renforcement de la coopération entre ses membres. Elle contribue à prévenir les crises et à élaborer des mesures de confiance et des actions coordonnées face aux menaces sécuritaires non traditionnelles.

La CICA fonctionne comme un forum de dialogue et de coordination des politiques, où les engagements reposent sur une base volontaire.

VNA/CVN



