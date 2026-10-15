Le Vietnam et l’Azerbaïdjan renforcent leur partenariat stratégique

En marge du 7 e sommet de la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), la vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, a rencontré le 14 octobre à Bakou le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et la première vice-présidente Mehriban Aliyeva afin de promouvoir la coopération bilatérale dans plusieurs domaines.

>> Le secrétaire général Tô Lâm reçoit une délégation du Parti du Nouvel Azerbaïdjan

>> Renforcement des relations Vietnam - Azerbaïdjan à travers la diplomatie

>> Vietnam - Azerbaïdjan : un partenariat stratégique fondé sur une amitié historique

Photo : Tâm Hang/VNA/CVN

Lors de la rencontre, le président Ilham Aliyev a salué la participation de la délégation vietnamienne de haut rang, conduite par Vo Thi Anh Xuân, y voyant un témoignage du soutien précieux de Hanoï à la présidence azerbaïdjanaise de la CICA.

Évoquant les liens d’amitié qui unissent les deux pays depuis plusieurs générations, le chef de l’État azerbaïdjanais a rappelé avec émotion sa visite au Vietnam en 2014.

Il a affirmé que l’Azerbaïdjan attachait une grande importance à ses relations avec le Vietnam et s’est félicité des progrès réalisés dans la coopération bilatérale ces dernières années. Il a notamment évoqué la mise en œuvre de plusieurs projets de coopération dans le secteur énergétique, ainsi que la présence croissante d’investisseurs vietnamiens en Azerbaïdjan et d’investisseurs azerbaïdjanais au Vietnam.

Il a également approuvé les propositions de la vice-présidente vietnamienne visant à concrétiser les accords conclus lors de la visite d’État en Azerbaïdjan, en 2025, de Tô Lâm, secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République.

Pour sa part, Vo Thi Anh Xuân a félicité l’Azerbaïdjan pour ses réalisations socio-économiques ainsi que pour le rôle et la position croissants du pays dans la région et sur la scène internationale. Elle a réaffirmé que le Vietnam n’oublierait jamais l’aide précieuse apportée par l’Azerbaïdjan à la lutte pour la réunification nationale et à l’œuvre actuelle d’édification du pays, notamment dans la formation de cadres pour l’industrie pétrolière.

Elle a souligné que les générations d’experts et de fonctionnaires vietnamiens ayant étudié et travaillé en Azerbaïdjan avaient contribué au développement des relations bilatérales. Elle a également mis en avant le rôle des organisations, des fondations et des échanges entre les peuples dans le renforcement de ces liens.

Rappelant que la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm en Azerbaïdjan en 2025 avait permis d’élever les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique, la vice-présidente vietnamienne a proposé de concentrer les efforts sur le développement de la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement.

Elle a également plaidé pour un élargissement de la coopération aux domaines dans lesquels l’Azerbaïdjan dispose d’atouts et où le Vietnam exprime des besoins, notamment le pétrole et le gaz, l’énergie, les transports, l’agriculture, le tourisme, l’éducation et la formation, ainsi que les sciences, les technologies et l’innovation.

Les deux parties sont convenues de maintenir une dynamique de visites de haut niveau et de renforcer l’efficacité des mécanismes de coopération bilatérale afin de concrétiser les accords conclus et de développer leur partenariat stratégique de manière substantielle et efficace.

Elles ont notamment exprimé leur volonté de faciliter les échanges commerciaux, d’explorer de nouvelles possibilités de coopération dans la prospection pétrolière et de promouvoir les partenariats dans les industries minières et de l’aluminium.

Afin de consolider les liens entre les deux peuples, les responsables ont également évoqué la possibilité d’exempter de visa les titulaires de passeports ordinaires, l’ouverture de liaisons aériennes directes entre les deux pays, ainsi que le renforcement des échanges entre les populations et de la coopération dans les domaines culturel, éducatif et touristique.

Enfin, le Vietnam et l’Azerbaïdjan ont réaffirmé leur engagement à intensifier les consultations, à coordonner leurs positions et à se soutenir mutuellement sur la scène internationale, notamment au sein des forums multilatéraux et régionaux. Ils ont également réitéré leur attachement à la Charte des Nations unies et au droit international, ainsi que leur volonté de contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN