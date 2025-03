Le dirigeant Tô Lâm rencontre le président singapourien Tharman Shanmugaratnam

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant singapourien a souligné que l'élévation des relations au niveau de partenariat stratégique global contribuait à ouvrir un nouveau chapitre dans les relations bilatérales, créant une nouvelle énergie et un nouvel enthousiasme pour les citoyens et les entreprises des deux pays.

Tharman Shanmugaratnam a exprimé sa conviction que le Vietnam maintiendrait sa position comme l'une des économies les plus dynamiques de la région, avec une croissance impressionnante du PIB, un environnement d'investissement attrayant et une position internationale en constante amélioration.

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm a félicité Singapour pour avoir maintenu une dynamique de croissance impressionnante et pour avoir mis en place de nombreuses politiques appropriées pour soutenir la population, en particulier les personnes à faibles revenus.

Solidarité et coopération

Il a partagé les opinions du président Tharman Shanmugaratnam selon lesquelles les deux pays devraient renforcer leur solidarité et leur coopération entre eux et avec les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) afin d'améliorer leur capacité, leur autonomie et leur indépendance pour répondre aux défis extérieurs. Il a également discuté des principales orientations et des mesures spécifiques pour mettre en œuvre le nouveau Partenariat stratégique global, notamment en faisant des deux pays des partenaires pionniers dans la région en matière de coopération scientifique et technologique, d'innovation, de transformation numérique et d'énergie, de connectivité des données, de fabrication de puces semi-conductrices, de nouvelles technologies et d'IA.

Photo : VNA/CVN

En accord avec la proposition du leader du PCV, le président singapourien a suggéré que les deux parties continuent de promouvoir des modèles de coopération typiques et d'exploiter davantage les opportunités de coopération dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique et le marché des crédits carbone ; de renforcer la coopération énergétique et de connecter les réseaux électriques, y compris le réseau électrique de l’ASEAN.

À propos des questions internationales et régionales, les deux dirigeants ont été heureux de constater que les deux pays partageaient de nombreuses similitudes et disposaient d'une coordination active, de forces complémentaires et s'efforçaient ensemble d'assurer un environnement stable et un développement durable dans la région.

À cette occasion, Tô Lâm a respectueusement transmis les salutations et l'invitation du président Luong Cuong au président Tharman Shanmugaratnam à effectuer bientôt une visite au Vietnam. L’invitation a été acceptée avec joie.

VNA/CVN