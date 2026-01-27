Le Vietnam réaffirme son attachement au droit international et à la Charte de l’ONU

Le Conseil de sécurité des Nations unies a tenu, le 26 janvier, à New York un débat public de haut niveau sur le thème "Réaffirmer l'état de droit international : stratégies de revitalisation de la paix, de la justice et du multilatéralisme", sous la présidence de la Somalie, qui assure la présidence du Conseil de sécurité pour le mois de janvier 2026.

La réunion a réuni le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, ainsi que des représentants de près de 100 États membres.

Selon le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à New York, s’exprimant lors du débat, le ministre-conseiller Nguyên Hoàng Nguyên, chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a partagé les préoccupations des dirigeants de l'ONU et de nombreux pays concernant les défis sans précédent auxquels sont confrontés le multilatéralisme et le droit international, notamment les tensions géopolitiques, les conflits armés dans de nombreuses régions, les violations du droit international et son application sélective, ainsi que le recours ou la menace de recours à la force dans les relations internationales. Ces évolutions, a-t-il souligné, érodent la confiance dans les mécanismes multilatéraux et perturbent l’ordre juridique moderne fondé sur la Charte des Nations unies, édifié collectivement par la communauté internationale.

Dans ce contexte, Nguyên Hoàng Nguyên a affirmé que le respect et l’application rigoureuse du droit international, en particulier de la Charte des Nations unies, constituent une condition essentielle pour garantir la paix et la sécurité internationales. Tous les États doivent remplir pleinement leurs obligations en vertu des traités auxquels ils sont parties, régler leurs différends par des moyens pacifiques, s’abstenir du recours à la force ou de la menace de la force, et respecter les procédures diplomatiques et juridiques.

Le représentant du Vietnam a souligné que le renforcement de l’état de droit à tous les niveaux exige également que les principaux organes du système des Nations unies, notamment le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale, les juridictions internationales, ainsi que les missions politiques et les opérations de maintien de la paix, remplissent pleinement les fonctions et mandats qui leur sont confiés, tout en assurant une coopération et une coordination étroites entre eux, ainsi qu’avec les organisations régionales et les États concernés, afin de garantir le caractère faisable et inclusif des efforts en faveur de la paix et de la sécurité.

En tant que membre responsable de l’ONU, le Vietnam se tient prêt à coopérer avec les États membres et les partenaires afin de bâtir un monde plus juste, stable et prospère pour tous.

