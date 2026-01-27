Quang Ninh

Le chef du Parti, Tô Lâm, réaffirme le rôle central de la classe ouvrière

Dans le cadre de sa mission de travail à Quang Ninh, dans la matinée du 27 janvier, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, accompagné d’une délégation du Comité central du Parti, a rencontré et présenté ses vœux du Nouvel An lunaire (Têt) aux ouvriers du secteur charbonnier.

>> Le secrétaire général Tô Lâm et le président Vladimir Poutine en entretien téléphonique

>> Le chef du Parti rencontre les ambassadeurs vietnamiens à l’étranger

>> Le Vietnam et Cuba réaffirment leur solidarité et leur coopération intégrale

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm s’est rendu à la Société par actions du charbon Dèo Nai - Coc Sau, relevant du Groupe national de l’Industrie du charbon et des minéraux du Vietnam (TKV), pour encourager les cadres et ouvriers. Étaient également présents le Premier ministre Pham Minh Chinh ainsi que plusieurs autres dirigeants.

Lors de cette rencontre avec les ouvriers du secteur charbonnier à Quang Ninh, Tô Lâm a souligné que cette visite, réalisée immédiatement après le XIVe Congrès national du Parti, n’avait rien de protocolaire. Elle découlait de la nature, de l’origine et de la méthode de direction du Parti. Le PCV est le Parti de la classe ouvrière, représentant les intérêts de la classe ouvrière, des travailleurs et de toute la nation. La force du Parti repose sur son lien étroit et organique avec la classe ouvrière et les travailleurs. Dans le nouveau contexte, cet esprit demeure pleinement valable.

Il a rappelé que l’esprit directeur du XIVe Congrès consiste à servir le peuple et à agir pour le peuple, à améliorer sans cesse les conditions de vie du peuple, à mobiliser toutes les ressources pour un développement rapide et durable du pays, en plaçant l’être humain au centre et en prenant la productivité du travail, la qualité et l’efficacité comme principaux critères d’évaluation.

S’adressant à la classe ouvrière et au secteur du charbon et des minerais, il a demandé de poursuivre la modernisation de la production, d’accélérer la mécanisation, l’automatisation, l’application des sciences et technologies ainsi que la transformation numérique dans la gestion et l’exploitation des mines. Il a insisté sur la nécessité d’associer l’augmentation de la productivité à la hausse des revenus et à l’amélioration des conditions de vie des ouvriers, en garantissant une harmonie des intérêts entre l’État, les entreprises et les travailleurs.

Photo : VNA/CVN

Les salaires, primes et revenus doivent refléter fidèlement la valeur du travail, le niveau de qualification et la contribution réelle des travailleurs, tout en instaurant des mécanismes d’encouragement forts en faveur des collectifs et des individus performants, créatifs et disciplinés.

Le secrétaire général a également demandé d’accorder une attention particulière aux conditions de logement, de santé, d’éducation et de vie culturelle des ouvriers et de leurs familles. Il a souligné que la garantie de la sécurité au travail et de la santé professionnelle était une priorité absolue : il est inacceptable de sacrifier la sécurité des travailleurs au profit de la production ou de la croissance économique.

La construction d’une main-d’œuvre technique qualifiée, dotée d’un esprit industriel et d’une discipline élevée, est essentielle. Parallèlement, le secteur doit accorder une attention particulière au développement des membres du Parti parmi les ouvriers.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont offert des cadeaux à des représentants de collectifs ainsi qu’à des travailleurs du secteur charbonnier.

VNA/CVN