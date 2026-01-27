Le président demande de veiller à l’assurance d’un Têt serein et heureux

Le président Luong Cuong a exigé des activités bien organisées et soigneusement planifiées pour le Nouvel An lunaire (Têt) - l’Année du Cheval -, insistant sur la sécurité, le côté pratique et la prise en charge adéquate des contributeurs à la révolution, des bénéficiaires de politiques sociales, des forces armées et de la population.

Luong Cuong a formulé cette demande lors d’une réunion, mardi 27 janvier, avec des représentants du Bureau présidentiel, consacrée à l’organisation des activités des dirigeants de l’État à l’occasion du Têt.

Lors de la réunion, les représentants ont présenté un rapport sur les activités prévues pour le président et la vice-présidente de la République avant, pendant et après le Têt, dont des visites de remise de cadeaux aux anciens combattants, aux bénéficiaires de politiques publiques, aux personnes méritantes et aux membres des forces armées ; des rencontres avec la diaspora vietnamienne dans le cadre du programme "Xuân Quê huong" (Printemps de la Patrie) ; le lancement de la Fête annuelle de plantation d’arbres ; et d’autres activités courantes liées aux affaires intérieures et extérieures.

Le Bureau présidentiel travaille également en coordination avec les services, ministères et collectivités locales concernés afin de garantir à la population des conditions optimales pour célébrer le Têt dans le respect des règles sanitaires et de l’environnement.

Le président Luong Cuong a globalement approuvé les propositions soumises et a insisté sur la nécessité de bien appréhender les directives du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti, ainsi que les instructions des organismes compétents pour l’organisation des festivités du Têt.

Il a souligné l’importance d’une préparation minutieuse pour garantir un Têt sûr, sain et économique, et ainsi favoriser la mise en œuvre réussie de la résolution du XIVe Congrès national du Parti dès les premiers mois de 2026.

Il a demandé que des visites bien organisées soient menées afin d’apporter encouragement et vœux de Nouvel An aux familles ayant rendu des services méritoires, aux bénéficiaires de politiques sociales, aux intellectuels, aux artistes, aux personnalités éminentes des communautés ethniques minoritaires, aux dignitaires religieux exemplaires, aux unités des forces armées et au personnel en service pendant le Têt dans les régions frontalières, insulaires, reculées et défavorisées - afin que chaque foyer et chaque citoyen puisse célébrer un joyeux Têt.

Soulignant la profonde signification politique et humaine des activités du Têt, le chef de l’État a affirmé qu’il s’agit d’actes de gratitude témoignant de la sollicitude du Parti et de l’État envers les bénéficiaires de politiques sociales et les contributeurs à la révolution. Par conséquent, les préparatifs doivent être menés avec soin, responsabilité et conformément aux directives officielles.

Le président Luong Cuong a demandé à son bureau d’agir de manière proactive et de renforcer la coordination avec les agences, unités et localités concernées afin d’organiser les festivités du Têt de façon scientifique et efficace, en veillant à ce qu’aucune tâche ne soit négligée durant la période de pointe précédant les fêtes.

Concernant le programme "Printemps de la Patrie", il a exigé une planification rigoureuse pour garantir un événement bien organisé qui témoigne de la considération du Parti et de l’État pour les Vietnamiens de l’étranger et contribue à renforcer leurs liens avec la patrie.

