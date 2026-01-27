Le dirigeant lao Thongloun Sisoulith rend hommage au Président Hô Chi Minh à Hanoï

Dans le cadre de sa visite d’État au Vietnam, le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut rang du Parti et de l’État lao, s’est rendu, dans la matinée du 27 janvier, au Mausolée du Président Hô Chi Minh pour lui rendre hommage.

Photo : VNA/CVN

Étaient également présents le membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV) et ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung.

Le dirigeant lao Thongloun Sisoulith, son épouse et la délégation de haut rang ont déposé une gerbe de fleurs en hommage au Président Hô Chi Minh, héros de la libération nationale et homme de culture éminent du Vietnam.

La gerbe portait l’inscription : "Le Président Hô Chi Minh vivra à jamais dans notre cause révolutionnaire".

Par la suite, le dirigeant lao Thongloun Sisoulith, son épouse et la délégation lao se sont rendus au Mémorial des Héros morts pour la Patrie afin d’y déposer une gerbe et de rendre hommage aux martyrs.

La gerbe portait l’inscription : "Les exploits héroïques des combattants révolutionnaires vietnamiens resteront à jamais gravés dans l’histoire".

Auparavant, le 26 janvier, le secrétaire général du PPRL et président lao Thongloun Sisoulith avait assisté à la cérémonie d’accueil officielle au Palais présidentiel. Il a eu un entretien avec le secrétaire général Tô Lâm et des rencontres avec le président de la République Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân. Il a également coprésidé, avec le secrétaire général Tô Lâm, la conférence d’information sur les résultats du XIIᵉ Congrès national du PPRL.

La visite du secrétaire général du PPRL et président lao au Vietnam - premier pays qu’il visite à ce titre immédiatement après le succès des congrès nationaux des deux Partis - revêt une signification et une portée historiques. Elle témoigne de l’importance particulière qu’accordent le Parti, l’État et le peuple lao, ainsi que le dirigeant Thongloun Sisoulith en personne, aux relations Vietnam - Laos, contribuant à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur et affirmant la détermination des dirigeants et des peuples des deux pays à préserver et à promouvoir la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique Vietnam - Laos.

VNA/CVN