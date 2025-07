Le culte du Génie du tonnerre des O Du, patrimoine culturel immatériel national

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme vient de reconnaître la cérémonie d’accueil du premier coup de tonnerre de l’année de l’ethnie O Du vivant dans la commune de Nga My, province de Nghê An (Centre), comme patrimoine culturel immatériel national, dans la catégorie “Pratiques sociales et croyances”.