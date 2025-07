Un symbole de l’unité nationale et spirituelle du Vietnam reconnu par l’UNESCO

L’ensemble de monuments et de paysages de Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son, Kiêp Bac (situé dans les provinces de Quang Ninh, Bac Ninh et la ville de Hai Phong) a officiellement été inscrit au patrimoine culturel mondial par l’UNESCO le 12 juillet 2025.

Il s’agit du neuvième site vietnamien inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, et du deuxième site interprovincial du pays, après la baie de Ha Long - l’archipel de Cat Ba (Quang Ninh et Hai Phong).

Selon le Département du patrimoine culturel, le complexe Yên Tu-Vinh Nghiêm - Côn Son, Kiêp Bac a été reconnu au titre des critères (iii) et (vi).

Pour le critère (iii), le complexe témoigne d'une harmonie remarquable entre l'État, les croyances religieuses et la communauté. Cette singularité a engendré une tradition culturelle d'importance universelle, qui a profondément marqué l'identité nationale et contribué à la paix et à la sécurité dans une large zone.

Le complexe illustre de manière exemplaire le bouddhisme Truc Lâm, une tradition zen typiquement vietnamienne. Fondée au XIIIe siècle par des rois Trân, la cour royale et des moines érudits, notamment le roi-bouddha Trân Nhân Tông - qui abdiqua pour devenir moine et fut le fondateur de cette école zen - elle est imprégnée d'une philosophie humaniste et de l'âme vietnamienne. En intégrant le bouddhisme Mahayana, le confucianisme, le taoïsme et les croyances populaires, le bouddhisme Truc Lâm a formé le socle spirituel du Dai Viet, stimulant l’essor d’un État autonome et résilient, tout en encourageant le dialogue culturel, l'amitié et l'amour de la paix entre les peuples.

Depuis des siècles, cet ensemble de monuments et de paysages reste un centre vivant de pratique, de transmission et de création culturelles. L’esprit de tolérance et d’innovation du bouddhisme Truc Lâm continue d’inspirer des valeurs humaines tant au niveau national qu’international.

Quant au critère (vi), le bouddhisme Truc Lâm est un exemple d’importance mondiale de la manière dont une religion, issue de nombreuses croyances, originaire et se développant à Yên Tu, a influencé la société laïque pour promouvoir une nation puissante, la paix et la coopération régionale.

Le complexe est directement lié à la naissance et à la diffusion des valeurs créatives et humanistes du bouddhisme Truc Lâm. La tenue régulière de cérémonies, de festivals, d’enseignements bouddhiques et de pèlerinages à des sites - tant au Vietnam que dans les communautés Truc Lâm à l’étranger, témoigne de la pertinence mondiale durable de sa philosophie de vie, ses valeurs sociales, son harmonie avec la nature et son amour de la paix et de l’humanité.

Le complexe reflète pleinement les traditions du bouddhisme Truc Lâm, depuis sa fondation dans les montagnes sacrées de Yên Tu, comme en témoignent les temples anciens et les vestiges archéologiques. Ces traditions s'expriment également à travers les vestiges de la pagode de Vinh Nghiêm et sur le site Côn Son - Kiêp Bac, ainsi que par la codification de ses principes philosophiques dans les stèles, objets sacrés et rituels. Ces monuments offrent une représentation complète des dimensions historiques, spirituelles et géographiques du bouddhisme Truc Lâm, mettant clairement en évidence l’évolution et l’interaction durable entre le patrimoine matériel, immatériel et documentaire au sein d’un espace historique et culturel cohérent.

Centre religieux, culturel et spirituel

Le complexe comprend plusieurs monuments nationaux spéciaux tels que : le site de Yên Tu, le site historique de la dynastie Trân à Dông Triêu, les pagodes Vinh Nghiêm, Bô Da, le site Côn Son - Kiêp Bac, les sites historiques et paysagers An Phu - Kinh Chu - Nham Duong. Il englobe aussi des artefacts, trésors nationaux, patrimoines immatériels, festivals traditionnels et le paysage naturel de montagnes et forêts...

L’ensemble sera protégé durablement conformément à la Loi vietnamienne sur le patrimoine culturel et à la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972.

Centré autour de la chaîne de montagnes de Yên Tu, le complexe fut le lieu de résidence de la dynastie Trân aux XIIIe et XIVe siècles et le berceau du bouddhisme Truc Lâm, une tradition zen vietnamienne qui a joué un rôle clé dans la formation du royaume de Dai Viêt. Selon le Département du patrimoine culturel, le cœur de ce complexe réside dans les enseignements durables du bouddhisme Truc Lâm. Les valeurs culturelles et spirituelles de Truc Lâm s’alignent parfaitement avec les objectifs fondamentaux de l’UNESCO : éducation, culture de la paix, autonomie, harmonie entre l’homme et la nature, respect des lois naturelles.

La professeure associée et docteur Lê Thi Thu Hiên, directrice du Département du patrimoine culturel, membre du Conseil national du patrimoine culturel, a souligné que cette reconnaissance est le fruit des efforts des dirigeants du Parti et de l’Etat, des localités concernées, des organes compétents, ainsi que du soutien d’organisations et spécialistes étrangers. Elle a notamment souligné le rôle important du Comité populaire de la province de Quang Ninh depuis 2013 dans la recherche et l'inscription de sites historiques de Quang Ninh et Bac Ninh (anciennement Bac Giang) sur la Liste indicative de l’UNESCO.

En 2020, le Premier ministre a demandé l’ajout de sites à Hai Phong (anciennement Hai Duong) afin d’assurer l’intégrité du patrimoine. Cela témoigne de l’attention particulière et des efforts constants du gouvernement vietnamien depuis plus de dix ans pour étudier et protéger le patrimoine, menant au succès actuel.

Ce succès résulte d’une coopération étroite entre les autorités locales, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le ministère des Affaires étrangères, le Conseil national du patrimoine culturel et les experts du Comité du patrimoine mondial du Vietnam. Un rôle clé revient à la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO et à la Délégation permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO (Paris), qui ont efficacement coordonné avec les organes spécialisés de l’UNESCO, l’ICOMOS (organisation internationale non-gouvernementale qui œuvre pour la conservation des monuments et des sites dans le monde ), et des experts internationaux, organisant de nombreuses réunions pour clarifier la valeur du patrimoine et mettre en œuvre les recommandations de conservation.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé une lettre à la Directrice générale de l’UNESCO et aux 20 États membres du Comité du patrimoine mondial pour solliciter le soutien en faveur de la candidature du complexe, affirmant l’engagement fort du Vietnam à protéger ce patrimoine. Grâce à cela, le dossier a été unanimement approuvé et inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.

Les patrimoines mondiaux au Vietnam contribuent non seulement au développement socio-économique, à la protection de l’environnement et à une croissance durable, mais aussi à la promotion de la culture vietnamienne à l’international. En tant que membre du Comité du patrimoine mondial pour le mandat 2023-2027, le Vietnam participe activement à la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, protégeant et préservant le patrimoine pour les générations futures.

