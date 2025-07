Moscou accueillera le premier Festival culturel vietnamien

Photo : BCP/CVN

C'est la première fois que le Festival culturel vietnamien se tient à Moscou. Il est organisé par la mairie de Moscou en coordination avec l'ambassade du Vietnam en Russie.

La maire adjointe de Moscou, Natalia Sergunina, a indiqué que le festival se déroulerait à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Lors du festival, habitants et touristes pourront assister à des spectacles de marionnettes sur l'eau, déguster des plats vietnamiens et participer à des cours de cuisine créative. Un programme artistique présentera également des performances d'artistes des deux pays et le public pourra profiter des sons des instruments de musique traditionnels vietnamiens.

Lors des cours de cuisine, des chefs étrangers vous apprendront à préparer du bánh cốm et du phở bò, des plats vietnamiens traditionnels très appréciés dans le monde entier. De plus, les participants pourront fabriquer du tò he, un jouet en farine de riz, et découvrir les estampes Dông Hô, les danses traditionnelles et l'art de la laque vietnamien.

La place Manège, située à côté de la Place Rouge, est l'un des lieux traditionnels d'organisation des festivals de la ville et une destination touristique prisée des touristes en Russie.

VNA/CVN