Premier défilé de mode pour personnes en situation de handicap au Vietnam

Intitulé "The Shape of Will" (La forme de la volonté), l’événement est organisé conjointement par le groupe HGI, l’Association des personnes handicapées de Hanoï et le Centre vietnamien pour la formation professionnelle et le développement des capacités des personnes handicapées.

Le défilé réunira plus de 50 mannequins en situation de handicap venus des quatre coins du pays. Il constitue non seulement un jalon important pour la promotion de l’inclusion sociale des personnes handicapées, mais célèbre également la beauté intérieure de chacun, a déclaré la créatrice Ngô Diêm Huong, fondatrice et présidente du comité d’organisation, lors d’une conférence de presse le 15 juillet.

Les ambassadeurs de l’événement sont Nguyên Son Lâm, conférencier motivateur connu pour avoir gravi le mont Fansipan malgré ses limitations physiques, et Hà Truc Linh, Miss Vietnam 2024, qui a exprimé son souhait de voir ce défilé devenir un rendez-vous annuel.

À cette occasion, les organisateurs ont également présenté "La garde-robe bienveillante", une initiative communautaire encourageant les dons de vêtements ainsi que la création de tenues adaptées aux personnes en situation de handicap.

Porté par le message "Vivre, c’est briller", ce programme vise à inspirer le changement et à favoriser une société plus inclusive.

VNA/CVN