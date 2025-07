La poterie de Chu Dâu émerveille les invités de l'APEC à Hai Phong

>> Quyêt Thành, village centenaire de céramique

>> Les présidents vietnamien et kazakh à la découverte des arts du feu de Chu Dâu

Photo : Manh Tu/VNA/CVN

La visite, organisée par le Service municipal de la culture, des sports et du tourisme en marge de la réunion, du 15 au 18 juillet, a permis aux invités d'explorer le processus complexe de fabrication de la poterie, d'admirer des expositions de céramiques aux couleurs vives et de s'essayer à la peinture, s'immergeant ainsi dans un savoir-faire qui a autrefois défini l'artisanat vietnamien.

Amy Chien, de Taïwan (Chine), a observé attentivement chaque geste de l’artisan et posé de nombreuses questions au guide, indiquant qu'elle étudiait des opportunités d'investissement, voire des propositions politiques, pour introduire davantage de poteries vietnamiennes, et plus particulièrement de poteries de Chu Dâu, à Taïwan.

Don Russell, délégué australien, a déclaré que cette visite permet de découvrir les aspects culturels uniques du Vietnam et de Hai Phong. C'est également une activité importante pour renforcer les liens étroits du Vietnam avec ses partenaires internationaux.

La poterie de Chu Dâu, une ligne de céramique haut de gamme, a dominé du XIVe au XVIIe siècle dans le village de Chu Dâu, situé autrefois dans l'ancienne province de Hai Duong, aujourd'hui rattaché à la commune de Thai Tân, à Hai Phong. Autrefois un produit d'exportation majeur, elle a consolidé la place du Vietnam sur le marché mondial de la poterie. Relancé en 2001 par la société par actions de poterie de Chu Dâu, sous l'égide du groupe BRG, après des siècles de déclin, cet artisanat est aujourd'hui florissant.

Chaque pièce subit un processus rigoureux en cinq étapes : préparation de l'argile, façonnage, décoration des motifs, émaillage et cuisson. Aujourd'hui, la poterie de Chu Dâu est présente dans plus de 30 pays, exposée dans les principaux musées mondiaux et choisie comme cadeau diplomatique haut de gamme du Vietnam.

VNA/CVN