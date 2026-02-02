96e anniversaire du PCV : la fierté de la communauté vietnamienne de Russie

À l’occasion du 96 e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV), les résonances et les résultats du XIV e Congrès national se diffusent avec une vigueur particulière au sein de la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger.

Photo : VNA/CVN

Cette atmosphère est particulièrement palpable à Saint-Pétersbourg, ville russe qui abrite une diaspora soudée et entretient des relations de coopération positives avec le Vietnam.

Répondant au correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), Pham Thi Binh, cheffe d’une petite entreprise locale, témoigne de l'intérêt constant accordé aux grands événements de son pays d’origine, et notamment à ce rendez-vous politique majeur qui se tient tous les cinq ans.

Pour elle, comme pour nombre de ses compatriotes, les orientations relatives au développement du secteur privé et au soutien des petites et moyennes entreprises sont essentielles. Elle souligne que la reconnaissance, lors du Congrès, du rôle important de la diaspora et des entrepreneurs dans l’essor économique national ne constitue pas seulement une directive politique, mais représente un véritable soutien moral pour les Vietnamiens à l'étranger.

Nguyên Trung Châu, secrétaire de l’Association des Vietnamiens à Saint-Pétersbourg, a exprimé sa satisfaction quant au choix de la nouvelle équipe dirigeante. Cette sélection de cadres compétents renforce sa conviction en un avenir de prospérité pour le pays.

Cette fierté nationale est partagée par Mme Trân Ella, née d’une union entre un père originaire de Quang Ninh et une mère sibérienne, qui voit dans ce XIVe Congrès le point de départ d'une nouvelle phase de développement pour le Vietnam. Fidèle aux recommandations de son père sur l'importance des racines, elle a fondé un club d'amitié vietnamo-russe dédié à la transmission du patrimoine culturel, de la langue et des coutumes ancestrales. Pour elle, promouvoir la culture vietnamienne auprès du public russe est la plus belle manière d’honorer sa patrie paternelle.

Duong Chi Kiên, dirigeant d’une première organisation communautaire officiellement enregistrée auprès des autorités russes, a insisté sur la responsabilité de chaque citoyen dans la mise en œuvre de la détermination de l’essor national affirmée lors du congrès.

Il a salué la confiance placée en une nouvelle génération de cadres jeunes, audacieux et dotés d'une haute expertise technologique. Selon lui, ces dirigeants sont capables de transformer les ambitions politiques en actions concrètes et efficaces pour atteindre les objectifs stratégiques du centenaire. Il a conclu en affirmant que cette détermination nationale s'est désormais propagée à l’ensemble de la diaspora, galvanisant les énergies pour contribuer activement au développement national.

VNA/CVN