Des normes élevées pour que les entreprises profitent pleinement des avantages

Près plus d’une décennie de négociations, l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE) s’annonce comme une opportunité majeure pour les entreprises vietnamiennes désireuses d’accéder à certains des marchés les plus prospères du monde.

Un rapport d’évaluation de l’impact de l’AELE sur l’économie vietnamienne a été présenté le 26 décembre à Hanoï, lors d’un atelier organisé dans le cadre du sous-projet "Promotion des relations commerciales Vietnam - AELE à travers des activités de formation et de renforcement des capacités afin d’exploiter pleinement les opportunités offertes par l’accord".

Réalisée par l’Université du commerce extérieur en collaboration avec plusieurs experts, cette étude met en lumière les effets potentiels de l’accord sur l’économie vietnamienne à court et à long terme.

Représentant l'équipe de recherche du sous-projet, Vu Thi Phuong Mai a déclaré qu'au niveau macroéconomique, l'Accord de libre-échange Europe-Valeur (VEFTA) a contribué à élargir les marchés d'exportation vers l'AELE, à améliorer la structure des échanges commerciaux en favorisant la production de produits de meilleure qualité et à plus forte valeur ajoutée, et à renforcer l'environnement des investissements grâce à des engagements en matière de transparence, de protection des investissements et de propriété intellectuelle.

Sur le plan sectoriel, les industries du textile-habillement, de la chaussure, de l’agroalimentaire, des produits agroforestiers et halieutiques devraient tirer un bénéfice notable de l’accord. En revanche, certains secteurs – tels que les équipements de transport, la sidérurgie, la chimie, la finance ou encore les télécommunications – pourraient faire face à une concurrence accrue du fait de l’augmentation des importations.

Selon Vu Thi Phuong Mai, le VEFTA ne se limite pas à une réduction tarifaire : il s’agit d’un cadre d’intégration exigeant, imposant des normes élevées en matière de travail, d’environnement, de sécurité alimentaire, de traçabilité et de développement durable.

L’équipe de recherche a souligné que le principal défi réside désormais dans la mise en œuvre effective de l’accord. Cela implique la poursuite des réformes institutionnelles afin de renforcer la transparence, la stabilité et la conformité aux normes internationales, tout en améliorant les capacités nationales en matière d’investissement, de propriété intellectuelle, de travail et de protection de l’environnement.

Parallèlement, il est nécessaire de réduire les coûts de conformité et d’améliorer l’attractivité du Vietnam pour les investissements de qualité.

"Pour les entreprises, l'AELE exige une transition d'une concurrence fondée sur les prix à une concurrence fondée sur les normes. Les entreprises doivent moderniser proactivement leurs technologies et leur gouvernance, investir dans une production plus propre, la traçabilité et le développement de leur marque en lien avec les critères ESG. Les secteurs confrontés à une pression concurrentielle doivent se restructurer et améliorer leur efficacité pour s'adapter au nouvel environnement concurrentiel", a recommandé Vu Thi Phuong Mai.

Pour les associations professionnelles et les organismes intermédiaires, l'AELE exige de renforcer leur rôle dans l'apport d'un soutien technique concret aux entreprises, notamment aux PME, par la diffusion d'informations, la formation aux règles d'origine, aux normes SPS/OTC et l'aide au règlement des différends commerciaux.

Le système éducatif et de recherche devra, pour sa part, renforcer ses liens avec la mise en œuvre de l’accord, en formant des ressources humaines répondant aux normes internationales et en fournissant analyses, évaluations d’impact et recommandations politiques.

"L’accord de libre-échange Vietnam–AELE représente une opportunité stratégique pour accéder à des marchés haut de gamme, mais il constitue aussi un véritable test de la capacité du pays à réformer ses institutions et à moderniser ses chaînes de valeur", a conclu Vu Thi Phuong Mai.

L’efficacité du VEFTA repose sur une étroite coordination entre l’État, les entreprises, les associations et les établissements d’enseignement et de recherche afin de transformer les engagements d’intégration en une croissance durable à long terme, a-t-elle ajouté.

Intervenant lors de l’événement, Dào Ngoc Tiên, vice-recteur de l’Université du commerce extérieur, a rappelé que les négociations du VEFTA avaient débuté en mai 2012, le 18ᵉ cycle s’étant tenu récemment à Dà Nang. Malgré leur durée, ces négociations ouvrent aujourd’hui des perspectives prometteuses pour le commerce et l’investissement entre le Vietnam et les pays de l’AELE, reconnus pour leur niveau de développement élevé, leurs normes rigoureuses et leur stabilité économique.

Dans ce contexte, une préparation précoce - tant au niveau politique par les organismes de gestion étatiques qu’au niveau de la mise en œuvre par les entreprises - est cruciale, a-t-il affirmé.

De son côté, Ngô Chung Khanh, directeur général adjoint du Département de la politique commerciale multilatérale au ministère de l’Industrie et du Commerce, a salué la qualité du rapport, le qualifiant de référence utile pour les décideurs, les négociateurs et les entreprises souhaitant pénétrer ou renforcer leur présence sur les marchés de l’AELE.

La politique actuelle du gouvernement privilégie la diversification des marchés, a-t-il déclaré. Plutôt que de se concentrer sur quelques marchés traditionnels plus risqués, le Vietnam doit diversifier non seulement ses marchés d'exportation, mais aussi ses marchés d'importation et ses partenaires d'approvisionnement, a-t-il souligné.

Bien que la zone AELE, qui comprend la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, compte une population relativement réduite, elle affiche un PIB cumulé d’environ 1.300 milliards d’euros (près de 1.500 milliards de dollars), un niveau de vie élevé et un fort potentiel de consommation pour des produits de haute qualité.

