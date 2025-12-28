Élan sans précédent pour les infrastructures vietnamiennes

Le 19 décembre, à l’occasion du 79 e anniversaire de la Journée nationale de la résistance, le Vietnam a simultanément lancé ou inauguré 234 projets d’envergure. Objectif : moderniser les infrastructures pour bâtir un avenir prospère et durable.

Les 234 projets lancés ou inaugurés nécessitent d’un investissement record de près de 3,4 millions de milliards de dôngs. Ils s’inscrivent dans la dynamique de célébration du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Les cérémonies se sont tenues en présentiel et en visioconférence, avec 79 points de connexion à l’échelle nationale. Le point central était la cérémonie de lancement du projet d’investissement pour la construction du quartier urbain sportif olympique, organisée dans la commune de Thuong Phuc, à Hanoï, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Photo : Nguyên Thao/VNA/CVN

Selon le ministre de la Construction, Trân Hông Minh, conformément à la résolution du XIIIe Congrès du Parti, le gouvernement a fait du développement d’un système d’infrastructures synchronisé et moderne une priorité majeure pour la période 2021-2025. Cette orientation répond à la fois aux exigences de relance et de croissance économiques, ainsi qu’aux objectifs stratégiques de long terme visant à renforcer la compétitivité nationale, la connectivité régionale et le développement durable. Rien qu’en 2025, 564 projets ont été lancés ou inaugurés, pour un investissement total dépassant 5,14 millions de milliards de dôngs, dont 74,6% provenant du secteur privé.

Nouveaux espaces de développement

Prenant la parole au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que l’esprit de la “Résistance nationale”, lancé par le Président Hô Chi Minh il y a 79 ans, continue d’éclairer l’action de l’ensemble du Parti, de la population et de l’armée dans la mise en œuvre des résolutions

du Parti et la réalisation des objectifs stratégiques du centenaire. Dans ce contexte, le développement d’infrastructures modernes et intégrées, l’une des trois percées, revêt une importance particulière en ouvrant de nouveaux espaces de développement et en jetant les bases d’une croissance rapide et durable.

Le chef du gouvernement a affirmé que, grâce à la mobili-sation de tout le système politique et de la population sous la direction du Parti, le pays a enregistré des avancées majeures en matière d’infrastructures socio-économiques. Des autoroutes aux aéroports, des ports maritimes aux infrastructures numériques, énergétiques, sanitaires, éduca-tives, culturelles et sportives, de nombreux projets d’envergure nationale ont été achevés dans des délais records et avec une qualité accrue, contribuant à transformer en profondeur la physionomie du pays et à stimuler la croissance.

Évoquant les projets lancés à cette occasion, le chef du gouvernement a souligné leur ampleur exceptionnelle, leur technicité élevée et leur rôle clé dans le développement socio-économique, avec un niveau d’investissement sans précédent, une participation du secteur privé dépassant 82%, et des projets emblématiques tels que le quartier urbain sportif olympique, doté d’un investissement de 925.000 milliards de dôngs. Selon Pham Minh Chinh, ces ouvrages incarnent la vision, l’ambition et l’aspiration du Vietnam à “s’ouvrir sur les mers, à plonger dans les profondeurs de la terre et à s’élever dans le ciel”, tout en affirmant le principe selon lequel “la population est au centre”, la force de la grande union nationale, ainsi que l’esprit d’autonomie, de résilience et de dépassement.

Secteur privé au cœur du financement

Selon le ministère de la Construction, cet ensemble comprend 148 projets nouvellement lancés et 86 ouvrages inaugurés ou mis en service technique, dont 38 projets relevant des ministères et secteurs, 39 portés par des groupes et sociétés générales, et 157 placés sous la tutelle des autorités locales. L’investissement total de ces projets et ouvrages dépasse 3,4 millions de milliards de dôngs, dont plus de 627.000 milliards de dôngs de capitaux publics (soit 18%), le reste provenant de sources hors budget de l’État, estimées à environ 2,79 millions de milliards de dôngs (82%).

Photo : VNA/CVN

Toujours selon ledit ministère, plusieurs projets majeurs sont lancés à cette occasion, notamment le quartier urbain sportif olympique à Hanoï ; la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong (3.299 milliards de dôngs) ; l’axe de l’avenue paysagère du fleuve Rouge (855.000 milliards) ; le projet de production de rails ferroviaires et d’aciers spéciaux à Dung Quat (10.000 milliards) ; l’autoroute Tân Phu - Bao Lôc (18.000 milliards) ; le complexe touristique et de services haut de gamme à Vân Dôn (51.000 milliards) ; le premier tronçon du métro urbain dans la zone administrative spéciale de Phu Quôc (8.950 milliards) ; ainsi que le Centre de la jeunesse à Hô Chi Minh-Ville (2.240 milliards). Parallèlement, plusieurs ouvrages majeurs sont inaugurés ou mis en service technique, dont le tronçon principal de l’autoroute Nord-Sud à l’Est reliant Cân Tho - Hâu Giang - Cà Mau ; l’Hôpital général international de Huê ; ainsi que l’ouverture du premier vol relevant du projet de l’aéroport international de Long Thành (première phase).

D’ici la fin de l’année 2025, seront achevés un total de 3.813 km d’autoroutes. Outre les projets relevant du secteur des transports, de nombreux ouvrages et projets dans d’autres domaines sont également concernés par ces lancements et inaugurations, notamment l’industrie, les zones urbaines, les infrastructures techniques et civiles, ainsi que la culture, l’éducation, l’agriculture, la défense, le sport et la santé.

Les projets et ouvrages sélectionnés présentent tous une portée stratégique, traduisant clairement les efforts soutenus, l’aspiration au développement et la volonté de dépassement de l’ensemble du pays. Ils constituent des illustrations vivantes des avancées remarquables réalisées dans le domaine des infrastructures et réaffirment la détermination constante du Parti, de l’État et du peuple à édifier un Vietnam prospère.

Thê Linh - VNA/CVN