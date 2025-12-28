Le commerce électronique vietnamien à l’aube d’une croissance durable

L’Association vietnamienne du commerce électronique (VECOM) a récemment publié le Rapport sur l’Indice du commerce électronique du Vietnam 2025 (EBI 2025), offrant une vue d’ensemble du niveau de développement du commerce électronique dans les 63 provinces et grandes villes du pays.

>> L'e-commerce au Vietnam : entre essor historique et défis sécuritaires

>> E-commerce : le nouvel accélérateur de la puissance exportatrice vietnamienne

>> Hanoï en tête de l'Indice du commerce électronique vietnamien 2025

Photo : VNA/CVN

Le rapport montre qu’après plus de deux décennies de formation et de développement, le commerce électronique vietnamien se trouve à un moment charnière, se préparant à entrer dans une nouvelle phase de croissance, plus rapide, plus durable et plus qualitative.

L’indice EBI 2025 est élaboré à partir de trois composantes principales : les ressources humaines et les infrastructures des technologies de l’information ; les transactions de commerce électronique entre entreprises et consommateurs (B2C) ; et les transactions entre entreprises (B2B). Ces éléments reflètent à la fois les capacités de l’offre, le niveau de participation au marché et le degré d’interconnexion au sein de l’économie numérique.

En termes de classement local, Hanoï conserve la première place de l’Indice du commerce électronique du Vietnam 2025 avec 74,7 points, confirmant son rôle de pôle majeur en matière d’infrastructures numériques, de ressources humaines et d’activités de commerce électronique. Hô Chi Minh-Ville arrive en deuxième position avec 73,5 points, talonnant de près la capitale, tandis que Dà Nang se classe troisième avec 28,1 points. Toutefois, la note moyenne nationale n’atteint que 9,3 points, illustrant un écart très important entre les deux grands centres économiques et le reste du pays. L’écart entre la localité en tête du classement et celle occupant la dernière place atteint 73,1 points, révélant une forte disparité régionale dans le développement du commerce électronique.

Le rapport de la VECOM retrace également les grandes étapes du développement du commerce électronique au Vietnam. La période allant de 1998 à 2005 correspond à la phase de formation, marquée principalement par la mise en place des infrastructures techniques. De 2006 à 2015, le commerce électronique est entré dans une phase de généralisation, avec une augmentation rapide des sites web, des plateformes de transaction et des formes d’achat en ligne. Depuis 2016, le secteur a amorcé une troisième phase, caractérisée par un rythme de croissance soutenu, devenant l’un des moteurs importants de l’économie numérique.

Malgré les impacts de la pandémie de COVID-19 et les turbulences de l’économie mondiale ces dernières années, le commerce électronique vietnamien a maintenu une croissance élevée. De 4 milliards de dollars en 2015, la taille du marché a été multipliée par huit pour atteindre environ 32 milliards de dollars en 2024. Selon la VECOM, cette dynamique s’explique par plusieurs facteurs, notamment une croissance relativement élevée du PIB, une population jeune, un taux croissant d’utilisation d’Internet et des appareils intelligents, ainsi qu’une participation accrue des investisseurs nationaux et étrangers, stimulant la demande d’achats en ligne.

À la lumière de la situation économique générale du pays, la VECOM estime que 2025 constitue une année charnière, préparant l’entrée du commerce électronique vietnamien dans une quatrième phase de développement, prévue à partir de 2026. Cette nouvelle étape devrait être marquée par une croissance rapide, mais également durable, efficace et conforme aux exigences en matière de cadre juridique, de fiscalité, de logistique et de protection des consommateurs.

Dans ce contexte, les évolutions profondes dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques et des textes juridiques sont jugées déterminantes. Des documents tels que le Plan directeur national de développement du commerce électronique pour la période 2026-2030, la future Loi sur le commerce électronique, ainsi que les réglementations relatives à la fiscalité, à l’exportation en ligne et aux statistiques du commerce électronique, devraient contribuer à créer un cadre juridique cohérent, transparent et propice à un développement sain du marché.

Ces dernières années, le Vietnam a adopté de nombreuses politiques visant à promouvoir le commerce électronique, en particulier le commerce électronique transfrontalier. Le ministère de l’Industrie et du Commerce a publié des circulaires encadrant les activités de promotion commerciale sur les plateformes numériques, soutenant les entreprises dans la création de vitrines de produits sur les grandes places de marché électroniques mondiales, la participation à des foires et expositions en ligne, l’organisation de conférences, de formations et de rencontres d’affaires virtuelles.

Les programmes et plans du gouvernement visent également à élargir les débouchés des produits vietnamiens sur les marchés intérieur et extérieur, à stimuler les exportations via les plateformes numériques, tout en développant les services logistiques et en renforçant les capacités des entreprises.

Cependant, selon la VECOM, les entreprises vietnamiennes, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises, continuent de faire face à de nombreux obstacles dans le commerce électronique transfrontalier. Il s’agit notamment de contraintes liées aux capacités, telles que la pénurie de ressources humaines qualifiées, les difficultés à établir des partenariats stratégiques et à mobiliser des ressources pour accéder aux marchés étrangers ; de barrières juridiques dues à des réglementations d’exportation complexes et parfois contradictoires ; de contraintes de coûts liées au maintien des activités sur les plateformes numériques ; ainsi que d’un déficit de connaissances en matière d’exportation et de marketing international.

Selon la VECOM, la levée de ces obstacles, conjuguée à l’amélioration continue du cadre politique et juridique, constituera une condition essentielle pour permettre au commerce électronique vietnamien d’entrer dans un nouveau cycle de croissance – rapide, durable et contribuant de manière accrue au développement économique du pays dans les années à venir.

VNA/CVN