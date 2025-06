L'accord de paix RD Congo - Rwanda salué à travers le monde

Les réactions se sont multipliées dans le monde après la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda à Washington. Outre l'ONU et l'Union africaine, plusieurs pays dont la Russie, les États-Unis, le Qatar et la France ont salué ce nouvel accord qui devrait stopper les ravages du conflit dans l'Est de la RDC.

Ce vendredi 27 juin 2025, la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda ont signé, sous les auspices des États-Unis, un accord de paix. Il vise à mettre fin au conflit dans l'Est de la RDC, qui a fait des milliers de morts.

Cet accord, que le président américain Donald Trump s'est félicité d'avoir obtenu, s'inspire d'une Déclaration de principes approuvée en avril entre les deux pays. Il prévoit des dispositions sur "le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités" dans l'Est de la RDC après l'offensive menée par le groupe armé M23.

Il a été formellement signé, ce vendredi 27 juin 2025, lors d'une cérémonie à Washington, en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio et de ses homologues de la RDC et du Rwanda, Thérèse Kayikwamba Wagner et Olivier Nduhungirehe.

"C'est un moment important après trente ans de guerre", a déclaré le chef de la diplomatie américaine, ajoutant cependant qu'il y avait encore "beaucoup à faire".

L'accord est "fondé sur l'engagement pris ici de mettre fin de manière irréversible et vérifiable au soutien de l'État aux FDLR et aux milices associées", a déclaré pour sa part le ministre rwandais.

La Russie espère une paix durable et une stabilité régionale

Réagissant à la signature de l’accord, l’envoyée adjointe russe auprès de l'ONU au Conseil de sécurité a fait savoir que Moscou se félicitait de la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, soulignant qu’il s’agissait d’un "événement très important". Elle a aussi indiqué que les membres du Conseil de sécurité de l'ONU n'avaient pas encore pris connaissance du contenu de l'accord.

L'ONU salue l'accord entre la RDC et le Rwanda

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a salué vendredi 27 juin la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda.

"Cet accord constitue une étape importante vers la désescalade, la paix et la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs", a déclaré M. Guterres dans un communiqué.

"J'exhorte les parties à respecter pleinement les engagements qu'elles ont pris dans le cadre de cet accord de paix et conformément à la résolution 2773 (2025) du Conseil de sécurité, y compris le cessez-le-feu et l'ensemble des autres mesures convenues", a-t-il ajouté.

Il a précisé que les Nations unies restaient complètement engagées à soutenir la mise en œuvre de l'accord, en étroite coordination avec l'Union africaine ainsi qu'avec les partenaires régionaux et internationaux.

L'Union africaine salue l'accord de paix RDC - Rwanda

L'Union africaine (UA) a salué samedi 28 juin à son tour la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC comme une "étape importante" pour mettre fin au conflit dans l'Est de ce pays. Cette région riche en minerais est en proie aux conflits depuis plus de 30 ans et de précédents accords de paix et cessez-le-feu ont été conclus puis violés ces dernières années.

Le président de la Commission de l'UA, Mahamoud Ali Youssouf, qui était présent lors de la signature de l'accord, s'est félicité samedi 28 juin par voie de communiqué "de cette étape importante" et a salué "tous les efforts visant à faire progresser la paix, la stabilité et la réconciliation dans la région". Il a également souligné "le rôle constructif" des États-Unis et du Qatar.

La France et le Qatar saluent l'accord de paix

Le président français, Emmanuel Macron, a qualifié la signature de l’accord de paix de "pas en avant historique après des décennies de souffrance" et de "bonne nouvelle pour la région des Grands Lacs", dans une publication sur X. "Aux Congolais et aux Rwandais, la France adresse un message d'espoir. La paix doit tenir", a conclu le président français.

De son côté, le ministre d’État qatari aux Affaires étrangères, Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al-Khulaifi, qui représentait son pays lors de la cérémonie de signature à Washington, a salué, dans ses déclarations à l’agence de presse officielle QNA, la conclusion de l’accord. Il a exprimé la satisfaction de son pays face à "la volonté sincère et l’engagement véritable" des deux parties en faveur d'une résolution pacifique et diplomatique du différend.

