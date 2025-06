La Charte des Nations unies n'est pas un menu à la carte

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Aujourd'hui, nous assistons à des attaques contre les objectifs et les principes de la Charte des Nations unies comme jamais auparavant : la menace ou l'utilisation de la force contre des nations souveraines, la violation du droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme, le ciblage des civils et des infrastructures civiles, la militarisation de la nourriture et de l'eau, l'érosion des droits de l'homme", a-t-il déclaré lors d'un événement organisé par l'Assemblée générale des Nations unies pour marquer le 80e anniversaire de la signature de la Charte des Nations unies.

"Nous assistons à un schéma bien trop familier : suivre lorsque la charte convient, ignorer lorsqu'elle ne convient pas", a-t-il ajouté. "La charte des Nations unies n'est pas facultative. Ce n'est pas un menu à la carte. Elle est le fondement des relations internationales. Nous ne pouvons et ne devons pas normaliser les violations de ses principes les plus fondamentaux".

"La Charte des Nations unies est une déclaration d'espoir - et le fondement de la coopération internationale pour un monde meilleur", a déclaré António Guterres. "La Charte nous a donné les moyens de changer des destins, de sauver des vies et d'apporter de l'espoir aux endroits les plus désespérés du monde. Et nous pouvons établir un lien direct entre la création des Nations unies et la prévention d'une troisième guerre mondiale".

Défendre les objectifs et les principes de la Charte des Nations unies est une mission sans fin, a dit M. Guterres, soulignant la nécessité, plus que jamais, de respecter et de réaffirmer le droit international - en paroles et en actes.

"En ce jour anniversaire, j'exhorte tous les États membres à respecter l'esprit et la lettre de la Charte, à assumer les responsabilités qu'elle exige et à construire l'avenir qu'elle nous appelle à construire - pour la paix, pour la justice, pour le progrès, pour nous, les peuples", a-t-il déclaré.

La Charte des Nations unies, traité fondateur de l'organisation mondiale, a été adoptée le 25 juin 1945 lors de la conférence de San Francisco et signée par les délégués le lendemain.

Xinhua/VNA/CVN